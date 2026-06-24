Napoli, colpo da 15 milioni in arrivo? Il punto della situazione

L a trattativa per Khalaili al Napoli si blocca per 5 milioni: gli azzurri offrono 15 euro all’Union Saint Gilloise, che ne pretende 20 per il difensore belga.
Khalaili al Napoli: l’accordo con il giocatore c’è già
Come rivela ‘Tuttosport’, la società partenopea ha già concluso la parte più delicata della trattativa. Anan Khalaili ha accettato il contratto: 1,5 milioni netti per cinque stagioni, legame fino al 2029.
Il belga dell’Union Saint Gilloise arriva come vice di Giovanni Di Lorenzo, coprendo una lacuna tattica in difesa che De Laurentiis e Manna hanno individuato come prioritaria.
La distanza c’è tra i due club. Napoli offre 15 milioni, l’Union ne chiede 20. La distanza tra le due posizioni rimane significativa e al momento nessuna delle parti sembra disponibile a fare passi concreti verso il compromesso. Questa rigidità potrebbe trascinare la trattativa oltre i tempi previsti, complicando i piani di Allegri quando ufficialmente assumerà la panchina azzurra.