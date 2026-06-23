De Bruyne, arrivato l’annuncio sul suo futuro: c’entra Allegri

Kevin De Bruyne sceglie il Napoli nonostante le offerte dalla MLS americana e dall’Arabia Saudita. Il centrocampista belga intende proseguire in azzurro per rilanciarsi ad alti livelli sotto la guida di Allegri.

De Bruyne e Allegri: la stima che affonda nel passato

Secondo quanto rivela Nicolò Schira su YouTube, tra il tecnico livornese e il belga esiste una stima reciproca di quasi un decennio. Allegri lo voleva già alla Juventus anni fa, quando il belga era al Manchester City. Quella relazione di fiducia rappresenta il fondamento su cui poggia la permanenza del giocatore.

La scelta di De Bruyne è consapevole e deliberata. Ci sono proposte estere, ma l’intenzione è di puntare su un nuovo corso tattico con Allegri al Napoli. Non è una rinuncia, bensì una scommessa sulla propria capacità di adattarsi a un sistema diverso e tornare ai livelli che lo contraddistinguevano.

Il ruolo di De Bruyne nel 4-3-3 di Allegri

Schira spiega come il belga possa ricoprire più funzioni nello schema tattico del nuovo allenatore. Trequartista, mezzala o persino alternativa a Lobotka davanti alla difesa: le opzioni sono molteplici e dipenderanno dalle esigenze della squadra durante la stagione. Questo margine di flessibilità offre a De Bruyne la possibilità di trovare la posizione ideale per esprimere il suo calcio.

La versatilità tattica rappresenta un vantaggio per entrambi. Allegri avrà a disposizione un elemento di qualità mondiale capace di muoversi su più zone del campo, mentre De Bruyne potrà scegliere il ruolo che meglio si adatta alle sue caratteristiche in base alle circostanze.

Il progetto Napoli sotto Allegri prende forma

La permanenza di De Bruyne segna un primo segnale di continuità nel progetto di ricostruzione del Napoli. Allegri eredita una rosa con elementi di spessore e ha la possibilità di modellarla secondo la sua visione tattica. La volontà del belga di restare in azzurro elimina uno dei nodi critici del mercato estivo.

Il centrocampista avrà l’occasione di dimostrare che la scelta di rimanere a Napoli era corretta. Con Allegri in panchina e un progetto tattico rinnovato, De Bruyne può tornare a essere il leader tecnico della squadra partenopea e competere nuovamente ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.