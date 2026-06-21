Napoli, dalla Spagna fanno sul serio: un obiettivo può scappare

Rios del Benfica diventa obiettivo concreto del Napoli in caso di partenza di Anguissa, ma la concorrenza del Real Madrid con Mourinho complica i piani di Manna per il centrocampo.

Rios: il Benfica avverte il Napoli sulla spunta spagnola

Gli azzurri hanno identificato il centrocampista portoghese come soluzione ideale qualora Anguissa dovesse lasciare quest’estate. La ricerca di alternative al camerunese procede da settimane, con la società partenopea che ha scandagliato il mercato europeo in cerca di profili funzionali al progetto tattico. Rios rappresenta una delle opzioni più concrete sulla scrivania di Manna, grazie alla sua duttilità e alle prestazioni offerte con la maglia del Benfica. Tuttavia, come rivela Il Mattino, il panorama competitivo attorno al giocatore si sta complicando rapidamente.

Dal Portogallo arrivano segnali inequivocabili: il Real Madrid ha messo gli occhi su Rios con serietà. Mourinho, ora alla guida dei Blancos, intende portare al Bernabéu uno dei calciatori che maggiormente stuzzicano l’interesse di Manna per rinforzare il centrocampo. Lo Special One ha già individuato il colombiano come candidato ideale per completare la rosa madridista: l’esperienza insieme con il Benfica è stata positiva. La mossa di Mourinho non rappresenta una semplice sondaggio, bensì un interesse dichiarato e concreto.

Riós in azione con la maglia del Benfica

Napoli-Real Madrid: chi ha più forza contrattuale su Rios

Quale vantaggio possiede il Napoli in questa competizione? La continuità di progetto e l’opportunità di giocare con maggiore continuità rispetto a Madrid, dove la concorrenza nel reparto rimane elevata. Tuttavia, il fascino della corte madridista e la possibilità di lavorare con un tecnico del calibro di Mourinho esercitano un’attrazione difficilmente contrastabile per qualsiasi calciatore. Il Benfica, dal canto suo, non intende cedere facilmente il suo gioiello, consapevole dell’aumento di valore che Rios ha acquisito negli ultimi mesi.

Il Napoli deve accelerare i tempi se intende davvero portare il centrocampista in azzurro. Lo scenario futuro dipende dalle mosse dei partenopei nelle prossime settimane. Se Anguissa dovesse effettivamente partire, la corsa per Rios diventerà centrale nel progetto di ricostruzione del centrocampo di Allegri.