Niente da fare per la suggestione? Sempre più difficile l’approdo al Napoli

Dusan Vlahovic lascia la Serie A e raggiunge il Besiktas? Secondo TuttoMercatoWeb, il club di Istanbul prepara l’assalto per il centravanti serbo, che a giugno si libera dalla Juventus a parametro zero.

Vlahovic e Italiano: il ritorno del tandem che devastò Firenze

La destinazione turca rappresenta una soluzione concreta per il serbo, che dal 30 giugno potrà abbandonare Torino senza costi. Vincenzo Italiano ritrova il suo attaccante di fiducia, colui che sotto la sua guida alla Fiorentina ha segnato 20 gol in soli sei mesi, tra agosto 2021 e gennaio 2022. Quella partnership ha convinto la Juventus a versare 80 milioni per il trasferimento immediato. Ora il tecnico lo vuole di nuovo con sé al Besiktas, per rilanciare il progetto turco con un rinforzo di assoluto livello.

I numeri della loro collaborazione in viola parlano da soli. In 24 presenze tra Serie A e Coppa Italia, Vlahovic ha prodotto 20 gol e 4 assist, una media straordinaria che lo ha catapultato tra i migliori attaccanti europei. Italiano lo aveva trasformato da promessa in certezza, esaltandone le qualità balistiche e la capacità di movimento. Quel duo aveva fatto faville e il calcio turco potrebbe diventare il palcoscenico per un bis affascinante.

La suggestione Napoli con Allegri

Anche il Napoli sembrava poter essere interessata all’arrivo di Dusan Vlahovic in partenopeo. L’arrivo di Massimiliano Allegri, e il possibile ricongiungimento col serbo, avevano creato ben più di un’idea nella tifoseria e voci di corridoio si susseguivano.

Niente di concreto però, anche e soprattutto a causa delle richieste di ingaggio e bonus molto elevate da parte del calciatore e del suo entourage, che hanno probabilmente convinto i vertici del Napoli a guardare altrove.