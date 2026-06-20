Lang lascia il Napoli ma resta in Serie A? Colloqui già avviati

Noa Lang va verso la Fiorentina in prestito? Manna e Paratici hanno già avviato i colloqui per trasferire l’olandese a Firenze dopo una stagione complicata in azzurro. Occhio però al tassello che manca ancora.

Lang via in prestito: la strada che il Napoli preferisce

La Fiorentina ha individuato in Noa Lang la soluzione per rinforzare l’attacco. Come rivela ‘La Nazione’, i viola puntano a portare l’esterno olandese a Firenze attraverso un prestito, replicando la formula utilizzata per il Galatasaray. Manna e Paratici hanno già iniziato a discutere dell’operazione, con l’obiettivo di completarla prima della prossima stagione.

Acquistato dal PSV dodici mesi fa per 25 milioni, Lang non ha trovato continuità al Napoli. In azzurro ha collezionato 27 presenze con un gol e due assist. Successivamente, i sei mesi in Turchia al Galatasaray hanno portato 19 presenze, due gol e tre assist.

Una scelta di mercato che adesso il club cerca di gestire attraverso una cessione temporanea. Il prestito rappresenta l’unica strada percorribile dato che il costo iniziale rende un trasferimento definitivo praticamente impossibile.

Futuro incerto: il via libera manca ancora, Allegri deve decidere

Cosa serve per chiudere? Il benestare di Massimiliano Allegri. Sebbene le discussioni tra i dirigenti siano già avanzate, la parola finale spetta al tecnico azzurro, che deve ritenere Lang funzionale al suo progetto. Senza l’approvazione dell’allenatore, l’operazione rimane bloccata.

Il Napoli ha interesse a piazzare l’olandese in una big della Serie A per evitare ulteriori ammortamenti contabili, mentre la Fiorentina vede in Lang un’opportunità di qualità per il reparto offensivo. Il calciomercato Napoli passa anche attraverso queste valutazioni.