Igor Protti si è spento dopo una lunga malattia: l’annuncio della famiglia sui social

Igor Protti se ne è andato nella notte. L’ex attaccante del Napoli, 58 anni, ha perso la battaglia contro la malattia che lo tormentava da tempo. La famiglia ha comunicato la scomparsa attraverso i social, condividendo anche le ultime parole dell’ex bomber.

Protti: l’ultimo saluto con la metafora del calcio

Nel messaggio affidato ai suoi cari, Protti ha scelto le parole con la consapevolezza di chi sa che arriva il fischio finale.

“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale”.

Il suo ultimo pensiero rivolto a chi lo ha amato. Ha ringraziato la famiglia, che lo ha circondato fino alla fine, e tutti i tifosi delle squadre dove ha lasciato il segno, tra cui il Napoli. L’attaccante ha parlato di affetto ricambiato, di un legame profondo con chi lo ha seguito durante la carriera. Ha chiuso con una speranza, quella di un arrivederci piuttosto che un addio definitivo.

Protti ha combattuto fino all’ultimo istante. Nonostante la malattia lo logorasse, il 25 maggio scorso era riuscito a compiere un gesto che racchiudeva tutta la sua forza: aveva accompagnato la figlia Noemi all’altare nel giorno del suo matrimonio. Una vittoria personale, quella di esserci nel momento più importante per sua figlia, nonostante il corpo cedesse.

Protti e il Napoli: il legame indissolubile con i tifosi

L’ex attaccante resta una figura cara al calcio italiano. Ha vestito le maglie di diverse squadre nel corso della sua carriera, ma il legame con i tifosi è rimasto sempre intatto. Ogni tifoseria lo ha amato per la dedizione e la passione che metteva in campo. Il suo ricordo non svanirà, perché ha lasciato un’impronta profonda in chi lo ha visto giocare e in chi ha seguito la sua storia umana oltre il rettangolo verde.

La famiglia ha comunicato che chiunque volesse porgere l’ultimo saluto poteva farlo presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, in Via della Rimembranza. Un luogo dove raccogliere il ricordo di un uomo che ha onorato il calcio con dignità fino alla fine.