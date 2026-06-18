Colpo di scena Insigne, chiamata da un ex allenatore del Napoli: possibile reunion

Lorenzo Insigne riceve una chiamata da Walter Mazzarri all’Iraklis: l’ex capitano del Napoli valuta il ritorno in panchina con l’allenatore che lo ha plasmato.

Insigne all’Iraklis: Mazzarri lo vuole con sé

Mazzarri ha scelto Insigne come protagonista del suo nuovo progetto in Grecia secondo quanto riporta Nicolò Schira. L’allenatore, ora alla guida dell’Iraklis, ha contattato direttamente l’esterno per proporgli un ingaggio da free agent. La mossa sorprende perché riporterebbe insieme due figure che condividono una storia importante a Napoli. Questa proposta arriva mentre altre destinazioni continuano a corteggiare l’ex numero 24 azzurro, creando uno scenario di mercato articolato dove Insigne dovrà scegliere tra continuità e novità.

Mazzarri a bordocampo con Di Lorenzo e Politano durante una gara del Napoli

Le alternative: Pescara e la Francia

Il Pescara non intende lasciare andare Insigne. Il club adriatico ha presentato un’offerta importante per il rinnovo contrattuale: “Ha ricevuto anche un’offerta importante dal Pescara per prolungare il contratto fino al 2028. C’è un club francese che ha chiesto informazioni sull’ex capitano del Napoli”. La Ligue 1 rappresenterebbe, invece, un mercato diverso, con una visibilità europea maggiore rispetto alla Grecia.

Insigne si trova di fronte a tre strade ben definite. La scelta dipenderà da fattori sportivi e personali: il ritorno con Mazzarri offre continuità tattica, il Pescara garantisce stabilità, la Francia apre orizzonti europei. Il calciomercato di Insigne entrerà nella fase decisiva nelle prossime settimane, quando l’ex capitano del Napoli comunicherà la propria preferenza. La destinazione finale avrà un peso rilevante nel definire i prossimi capitoli della sua carriera.