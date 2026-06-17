Sorpresa Napoli: è fuori dai piani del club, ora Spalletti lo vuole alla Juve!

Eljif Elmas entra nei radar della Juventus grazie al gradimento di Luciano Spalletti. Il centrocampista macedone, che ha vinto lo scudetto con il Napoli sotto la guida del tecnico toscano, rappresenta un profilo concreto per completare la rosa bianconera.

Elmas e Spalletti: il legame vincente che riaccende l’interesse

La stima personale tra allenatore e giocatore non è un dettaglio secondario nel calcio moderno. Spalletti conosce perfettamente il valore di Elmas, avendolo utilizzato nel sistema di gioco che ha portato il Napoli al titolo. Questo rapporto consolidato rappresenta un vantaggio concreto per la Juventus, che può contare su una base già solida di intesa tattica e professionale.

Il mancato riscatto del macedone dal Lipsia apre uno scenario interessante sul mercato. Elmas rimane disponibile per una nuova avventura in Serie A, e la possibilità di lavorare nuovamente con Spalletti lo rende una soluzione appetibile per il progetto bianconero. Non è una semplice operazione di mercato, ma il ricongiungimento di una coppia che ha già dimostrato di funzionare.

Elmas in azione con la maglia del Napoli

Juventus: Elmas come soluzione tattica già rodatà

Cosa cerca la Juventus nel centrocampo? Un giocatore che si inserisca immediatamente nel sistema di Spalletti senza richiedere tempi di adattamento. Elmas rappresenta questa opportunità: conosce già il calcio italiano, la metodologia del tecnico e le dinamiche tattiche richieste. Non è necessario investire in una fase di rodaggio.

Il profilo macedone offre versatilità e affidabilità in una zona del campo dove la Juventus necessita di rinforzi. L’operazione potrebbe chiudersi rapidamente proprio grazie alla preesistente alchimia tra allenatore e calciatore, elemento che accelera i tempi di integrazione nella rosa. Nei prossimi mesi il centrocampista dovrà decidere il suo prossimo club. La Juventus rappresenta una destinazione di prestigio, e la possibilità di ritrovare Spalletti aggiunge un fattore motivazionale significativo.