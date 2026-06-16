Napoli, altro che addio: Allegri vuole tenerselo stretto! I dettagli

Il Napoli sta aspettando solamente di ufficializzare Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, ma il lavoro per il mercato sotto traccia è già iniziato da diverse settimane. Tanto che il futuro tecnico avrebbe già comunicato a Manna di non cedere un azzurro in particolare.

Napoli, altro che addio: Allegri vuole tenere Vergara in rosa

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Massimiliano Allegri vorrebbe tenere in rosa Antonio Vergara nonostante le offerte arrivate da Roma, Atalanta e Como. Non solo quindi il classe 2003 non sarà ceduto, ma anzi presto il club potrebbe entrare in trattativa con l’entourage per un possibile rinnovo di contratto.