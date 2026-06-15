Mercato Napoli, Manna sogna un colpo clamoroso: è la stella di questo Mondiale

Ayyoub Bouaddi rappresenta un obiettivo concreto per il calciomercato del Napoli. Il centrocampista marocchino del Lille viene valutato 45 milioni di euro dalla società francese, che non intende fare sconti.

Bouaddi e il prezzo del Lille: nessuna trattativa avviata

Come rivela Il Mattino, gli azzurri seguono il classe 2007 da diversi mesi attraverso il loro scouting. Giovanni Manna ha ricevuto segnalazioni costanti su questo profilo mentre Bouaddi si affermava nel campionato francese. La crescita del centrocampista negli ultimi dodici mesi ha portato il Lille a blindare la valutazione a 45 milioni, cifra che potrebbe lievitare ulteriormente se le prestazioni al Mondiale con il Marocco dovessero impressionare ulteriormente.

Il contratto sottoscritto a dicembre lo lega al club francese fino a giugno 2029. Questa scadenza prolungata rafforza la posizione negoziale del Lille, che ha costruito il suo modello di mercato proprio sulla gestione delle plusvalenze. La società transalpina non ha fretta di vendere e attende offerte significative prima di aprire qualsiasi trattativa.

Bouaddi in azione con il Lille

Osimhen e il precedente Napoli-Lille

I due club hanno già concluso un affare importante in passato con il trasferimento di Victor Osimhen. Quella operazione stabilì un canale di comunicazione tra le due società, anche se il contesto economico era completamente diverso. Oggi il Lille mantiene una posizione ferma: 45 milioni non è una base di trattativa, bensì il prezzo richiesto per avviare qualsiasi discussione sul calciomercato Napoli per Bouaddi.

L’ingaggio del nuovo allenatore del Lille, Davide Ancelotti, potrebbe influenzare le dinamiche interne del club francese, ma non cambierà la valutazione del centrocampista marocchino. Manna dovrà decidere se considerare questa cifra sostenibile per il proprio bilancio oppure orientarsi verso alternative meno onerose nel mercato dei centrocampisti.