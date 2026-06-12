Poker Napoli, restyling nel reparto: ci sono due pupilli di Allegri

Il Napoli vuole rifarsi il centrocampo: saranno vari gli addii e, di conseguenza, la società potrebbe rimpiazzare i partenti con giocatori più adatti al gioco di Massimiliano Allegri, che ha indicato alcuni dei suoi “favoriti” alla società, per un totale di 4 nomi ipotetici.

Nuovo centrocampo per il Napoli: dalle novità ai “fedelissimi”

Il Napoli deve far fronte a una possibile rivoluzione nel reparto di centrocampo: la posizione di Frank Zambo Anguissa è in dubbio, così come quella di Antonio Vergara – che piace al Como e in Inghilterra, ma non vorrebbe partire – a differenza di Elif Elmas, che saluterà il club al termine del prestito. Dunque, ci sono delle caselle vuote da riempire e, come riporta Il Roma, vi sono 4 nomi in auge: da Adrien Rabiot, fedelissimo di mister Allegri, a Davide Frattesi – pallino della società da anni – passando per due nomi “freschi” come Cher Ndour della Fiorentina e Richard Rios del Benfica. Il giocatore dell’Inter e il colombiano, con ogni probabilità, partiranno in estate, mentre per gli altri due c’è da battagliare con i club proprietari del cartellino.