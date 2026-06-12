Geolier torna allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nell’estate 2026 con tre date tutte sold out: date, orari, come arrivare, parcheggi, prezzi biglietti e tutto quello che devi sapere prima del concerto. La guida completa per i fan napoletani e non.

Tre sere, tre sold out. Geolier — al secolo Emanuele Palumbo, il rapper più importante d’Italia degli ultimi anni — torna a casa sua per un evento che già prima dell’uscita ufficiale era destinato a diventare leggenda. Lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli accoglierà il cantante di Secondigliano per tre concerti consecutivi nell’estate 2026: un record per un artista italiano in un singolo stadio in così poco tempo.

Le tre date di Geolier al Maradona 2026

Data Giorno Apertura cancelli Inizio show Disponibilita 26 giugno 2026 Venerdi 17:00 21:00 Sold Out 27 giugno 2026 Sabato 17:00 21:00 Sold Out 28 giugno 2026 Domenica 17:00 21:00 Sold Out

Date e orari indicativi — verifica sempre le comunicazioni ufficiali sui canali social di Geolier e dell’organizzatore.

Chi è Geolier: il figlio di Napoli che ha conquistato l’Italia

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è nato a Secondigliano (Napoli) nel 2000 e in pochi anni è diventato il rapper più ascoltato d’Italia, portando il dialetto napoletano al centro della scena musicale nazionale. Il suo album “Il coraggio dei bambini” (2022) ha venduto centinaia di migliaia di copie; “DIO LO SA” (2024) lo ha reso protagonista del Festival di Sanremo — dove ha vinto il premio della critica — e dell’Eurovision.

I suoi concerti al Maradona non sono semplici show: sono eventi identitari per Napoli, in cui 54.000 persone cantano in dialetto napoletano come se stessero al bar del quartiere.

Come arrivare al concerto di Geolier al Maradona

Vista la portata dell’evento (tre sold out consecutivi significano oltre 160.000 spettatori in tre giorni), la metropolitana è fortemente consigliata.

In metropolitana

Linea 2 — Fermata Campi Flegrei : 10 minuti a piedi dallo stadio. Il servizio sarà prolungato nelle serate del concerto

: 10 minuti a piedi dallo stadio. Il servizio sarà prolungato nelle serate del concerto Linea 6 — Fermata Mostra: l’uscita più vicina all’ingresso principale

Nei giorni del concerto ANM Napoli attiverà corse straordinarie. Consulta il sito anm.it per gli orari aggiornati.

In auto

Con 54.000 persone per sera, il traffico nella zona di Fuorigrotta sarà intenso. Se arrivi in auto:

Arriva almeno 2 ore prima dell’apertura cancelli

dell’apertura cancelli Parcheggio Mostra d’Oltremare : il più vicino, si riempie presto

: il più vicino, si riempie presto Parcheggi privati Via Diocleziano / Via Fuorigrotta : alternative a 10-15 min a piedi

: alternative a 10-15 min a piedi Considera di parcheggiare in zona Bagnoli o Pozzuoli e prendere la metro per gli ultimi km

Per la guida completa a parcheggi e trasporti: Guida concerti Stadio Maradona: parcheggi, metro e consigli.

Settori e ingressi del Maradona per i concerti

Per i concerti il campo viene trasformato in parterre (platea) e i settori sono riorganizzati rispetto alle partite. I settori tipici per gli show al Maradona:

Parterre / Floor : area campo (posto in piedi, vicino al palco)

: area campo (posto in piedi, vicino al palco) Curva A e Curva B : anello inferiore e superiore, tribuna laterale

: anello inferiore e superiore, tribuna laterale Distinti : sedute laterali con buona visibilità

: sedute laterali con buona visibilità Tribune: settori centrali con visuale frontale sul palco

Verifica l’ingresso corrispondente al tuo settore sul biglietto. Gli ingressi principali si trovano su Via Claudio (lato est) e Via Terracina (lato ovest).

Cosa portare al concerto di Geolier

✅ Biglietto (digitale sul telefono o stampato)

✅ Documento d’identità valido

✅ Borsa piccola (max 35x25x10 cm)

✅ Acqua in bottiglia di plastica max 500ml (senza tappo agli ingressi)

✅ Scarpe comode — specie per il parterre, si sta in piedi per ore

✅ Protezione solare e cappellino (giugno, pieno giorno all’apertura cancelli)

❌ Bottiglie di vetro, lattine, ombrelli con punta

❌ Zaini grandi (saranno respinti agli ingressi)

Dove mangiare e dormire vicino allo stadio

Con tre serate consecutive, se vieni da fuori Napoli è il momento ideale per scoprire la città:

🍕 Ristoranti vicino allo Stadio Maradona: le migliori pizzerie e trattorie di Fuorigrotta per la cena pre-concerto

🏨 Hotel vicino allo Stadio Maradona: dove dormire per non perdere un minuto della notte napoletana

🗺️ Cosa fare a Napoli nel weekend: la guida per trasformare il concerto in un weekend indimenticabile

Biglietti: dove acquistare (attenzione ai bagarini)

Le tre date sono ufficialmente sold out. I canali ufficiali di acquisto erano TicketOne e il sito dell’organizzatore.

⚠️ Attenzione ai biglietti di seconda mano: acquista solo su piattaforme ufficiali di resale (TicketOne Fan-to-Fan, Viagogo) e verifica sempre che il biglietto sia nominativo e trasferibile. I biglietti acquistati da bagarini fisici o su Telegram rischiano di essere falsi o bloccati agli ingressi.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto dura il concerto di Geolier al Maradona?

I suoi show durano generalmente 2 ore e 30 minuti / 3 ore, con scaletta ricca e numerosi ospiti a sorpresa. Pianifica di uscire non prima di mezzanotte.

Il concerto di Geolier si può vedere in streaming?

Solitamente gli show live di Geolier non vengono trasmessi in diretta streaming ufficiale. Segui i suoi canali Instagram e TikTok per clip e aggiornamenti in tempo reale durante le serate.

Ci sono concerti al Maradona dopo Geolier nell’estate 2026?

Lo Stadio Maradona ospita diversi eventi nell’estate 2026. Tieni d’occhio il sito ufficiale del Comune di Napoli e SpazioNapoli.it per tutti gli aggiornamenti sugli eventi in programma.

Aggiornato a giugno 2026 — SpazioNapoli.it