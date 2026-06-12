Cento anni di Napoli, le prime iniziative: succederà già a luglio!

Si avvicina il primo agosto, giorno storico per il Napoli: sarà la data dei 100 anni ufficiali dalla fondazione del club azzurro e si sta organizzando qualcosa di unico per rendere speciale questa celebrazione, molto a cuore per qualsiasi supporter: dalle magliette alle iniziative cittadine, tutto è un richiamo.

Il centenario si avvicina: maglia speciale in arrivo

Per il Napoli sono giorni concitatissimi: sono in corso le fasi di organizzazione di un evento unico nel suo genere come il centenario dalla fondazione del club, il 1 agosto 1926. Ebbene, per l’occasione, la società lancerà una divisa speciale per i 100 anni, con il numero richiamato in più occasioni in fase di branding, come segnala La Repubblica. La data orientativa di ogni presentazione cadrà il 6 luglio prossimo a bordo della MSC (sponsor del club) World Europa nel corso di una conferenza stampa.

Ma non solo la divisa: De Laurentiis starebbe studiando un lungo e variegato programma per eventi di intrattenimento in città, ma lontano dallo Stadio Maradona che sarà occupato da concerti e lavori di restauro, mentre la squadra sarà a Castel di Sangro in ritiro pre-season.