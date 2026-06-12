Altro che Juventus, il Napoli ha preso una decisione: lo vuole Allegri

Stanislav Lobotka continuerà ad essere un punto fermo del Napoli: è questa la decisione del club azzurro dinanzi all’insistente interesse della Juventus di Luciano Spalletti, che avrebbe voluto riabbracciare un suo fedelissimo del terzo Scudetto.

Lobotka non è in vendita: Allegri lo considera cruciale

Come spiegato dall’edizione odierna de Il Roma, il futuro di Stanislav Lobotka non sembra essere in discussione: il regista slovacco sarà un imprescindibile del Napoli anche sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Dunque, respinta totalmente ogni avance della Juventus, con Luciano Spalletti che ha spinto con insistenza per ricongiungersi a un suo fedelissimo. Al contempo, però, c’è una questione contrattuale da risolvere: l’accordo attualmente in vigore tra Lobo e il club scade la prossima estate e, inoltre, è presente una clausola rescissoria da 25 milioni valida per questa finestra di mercato, indi per cui il rinnovo appare molto vicino.