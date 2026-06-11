Napoli agli americani, Rizzetta svela tutto: “Progetto stratosferico, ma…”

Matt Rizzetta ha chiarito la posizione su Napoli durante la conferenza stampa a Campobasso: il progetto calcistico partenopeo era ambizioso, ma lo ha ritenuto concretamente infattibile.

L’imprenditore statunitense ha confermato di aver valutato l’ingresso in azzurro insieme a fondi importanti con risorse quasi illimitate. La trattativa non è mai decollata: Rizzetta ha spiegato che stavano parlando di un progetto stratosferico che univa due realtà – la NBA e l’Eurolega – al Napoli già consolidato, con asset immobiliari e investimenti nel settore giovanile. Dietro l’operazione c’erano partner finanziari di peso, non risorse personali di Rizzetta.

Rizzetta e il Napoli: fondi importanti ma operazione irrealizzabile

L’imprenditore ha precisato il suo ruolo nella trattativa:

“Non sarei io a finanziare l’operazione, dietro ci sono fondi importanti. Io rappresento interessi economici di chi si fida di me, non è che posso andare da loro e dire spostiamo tre miliardi da Napoli a Campobasso”.

Ha sottolineato di aver affrontato il tema con trasparenza, rifiutando di nascondersi dietro negazioni false. La valutazione approfondita ha portato alla conclusione che l’operazione fosse qualcosa di infattibile nei termini proposti.

Rizzetta ha indicato Napoli come una delle tre piazze di suo interesse strategico, insieme a Reggio Calabria e una terza che non ha nominato. La città partenopea lo attirava per motivi concreti: la realtà consolidata del basket, il potenziale internazionale e la dimensione calcistica già strutturata in Europa. Ha ribadito di non giocare per partecipare, ma per vincere, e che qualsiasi nuovo progetto richiederebbe lo stesso impegno profuso a Campobasso, dove è arrivato dalla Serie D ai playoff nazionali di Serie C.

Rizzetta ha quindi chiarto: