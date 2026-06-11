“Impossire dire no al Napoli”, le parole sulla scelta azzurra scaldano i tifosi

Sam Beukema ha deciso di trasferirsi al Napoli per 30 milioni dalla scorsa estate: l’olandese racconta come l’atmosfera della città e la pressione di giocare nello stadio di Maradona lo hanno convinto a accettare la sfida.

Beukema e il Napoli: la scelta della sfida più difficile

Il difensore olandese non ha avuto dubbi nel momento in cui i partenopei lo hanno cercato con forza. L’arrivo al Napoli rappresentava una decisione consapevole di chi vuole misurarsi con un ambiente dove il calcio non è un semplice lavoro. “La scorsa estate mi hanno voluto fortemente e questo mi ha convinto a scegliere questa destinazione. All’epoca era la squadra campione d’Italia, per me è stato impossibile rifiutare”, ha dichiarato Beukema in un’intervista al programma olandese Kick ‘t Met di Ziggo.

Arrivato dal Bologna, il centrale ha compreso subito cosa significhi indossare la maglia azzurra. Non si tratta solo di calcio tattico o di miglioramento tecnico. Napoli è una città dove ogni gesto, ogni prestazione, ogni errore viene amplificato dalla passione collettiva. “Nel momento in cui arrivi senti che è una squadra che lotta per i titoli, per vincere”, spiega il difensore.

Beukema indossa la maglia del Napoli numero 31 durante una gara ufficiale

Lo stadio di Maradona: una responsabilità che pesa

Beukema comprende il peso della storia che lo circonda. “Giochi sullo stesso campo di una leggenda come Diego Armando Maradona, c’è una pressione diversa. Indossare questa maglia per me è un onore”. Non è retorica: è la consapevolezza di chi sa che ogni partita in uno stadio rappresenti una continuità con il passato glorioso della squadra.

La città stessa lo ha accolto con intensità. “Al Napoli, nel momento in cui ti vedono, ti vengono subito incontro. E partono subito foto, video per lo zio, i cugini. È una città che vive tutto con forte passione e questo rende il posto davvero speciale”. Questo è un riconoscimento di come Napoli viva il calcio diversamente rispetto al resto d’Italia. L’olandese ha persino iniziato ad ascoltare musica italiana, incluso Geolier, come affermato da lui stesso.

La scelta del Napoli, dunque, non è stata casuale. Il difensore olandese ha optato per la piazza più esigente, quella dove la gloria del passato non scusa gli errori del presente. Nel prosieguo della sua avventura in azzurro, Beukema avrà modo di confermare se questa scelta sia stata veramente quella giusta.