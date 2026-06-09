Napoli, trattativa bloccata per il calciatore: il motivo

Matej Kovar rimane il prescelto del Napoli per la porta, ma Giovanni Manna congela la trattativa in attesa della cessione di Milinkovic-Savic.

Kovar e il Napoli: perché l’operazione è ferma

La dirigenza partenopea ha identificato il portiere del PSV Eindhoven come il profilo ideale per il futuro della difesa azzurra. Il classe 2000 ceco ha dimostrato affidabilità sia in Champions League che con la propria Nazionale, mostrando esplosività e reattività superiori alla media. Le sue caratteristiche moderne — competenza con i piedi e sicurezza nel trasmettere fiducia ai compagni — lo rendono perfetto per il progetto tattico del club. I contatti sono già stati avviati secondo quanto riportato da La Repubblica.

L’operazione non procede però a pieno ritmo. Il motivo è concreto e legato a doppio filo al futuro di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, dopo l’arrivo di Max Allegri, ha perso posizioni nella gerarchia rispetto a Meret e può partire di fronte all’offerta giusta. Il Napoli non accelera per Kovar finché non avrà certezze sulla cessione dell’ex Torino. È una scelta di prudenza gestionale: nessun investimento definitivo senza aver prima liberato lo spazio necessario.

Milinkovic-Savic: la chiave che sblocca tutto

Cosa cambierà lo scenario? La partenza di Milinkovic-Savic. Nel momento in cui il serbo troverà una nuova squadra — dipenderà dalle proposte che gli agenti porteranno nelle prossime settimane — il Napoli sferrerà l’attacco decisivo per Kovar, individuato come il profilo perfetto per raccoglierne l’eredità ai pali.

Il portiere del PSV rappresenta una soluzione moderna e affidabile per gli azzurri. Ha già provato il suo valore contro il Napoli stesso in Champions League e mantiene standard elevati sia nei campionati nazionali che nelle competizioni europee. La sua giovane età garantisce margini di crescita significativi per il progetto azzurro.

La strategia del Napoli è dunque chiara: aspettare l’effetto domino per blindare la porta con il talento olandese. Kovar attende, i contatti rimangono aperti, e il calciomercato del Napoli è pronto a muoversi non appena Milinkovic-Savic avrà trovato una destinazione. L’incastro di mercato rappresenta la vera variabile che determinerà i tempi di questa operazione in stand-by.