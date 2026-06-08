Tutti i record e le statistiche della SSC Napoli: il capocannoniere di tutti i tempi, le presenze record, i migliori risultati in campionato e in coppa, i primati assoluti della storia azzurra. Aggiornati alla stagione 2025-2026.

Il Napoli ha scritto record straordinari nel corso della sua storia — alcuni battuti, altri ancora imbattuti. Dagli imprendibili gol di Mertens alle 520 presenze di Hamsik, dalla stagione perfetta di Sarri ai 90 punti dello Scudetto 2022-23: ecco tutti i primati storici degli azzurri.

Il bomber di tutti i tempi: Dries Mertens — 148 gol

Dries Mertens è il capocannoniere assoluto nella storia della SSC Napoli con 148 gol in tutte le competizioni. Il belga, arrivato nel 2013 come ala sinistra e trasformato da Sarri in centravanti nel 2016-17, ha superato il precedente record di Diego Armando Maradona (115 gol) nella stagione 2021.

Posizione Giocatore Gol Periodo 1° Dries Mertens 148 2013-2022 2° Diego Armando Maradona 115 1984-1991 3° Antonio Vojak 102 1929-1939 4° Attila Sallustro 101 1926-1937 5° Marek Hamsik 121 2007-2019

Nota: Hamsik ha 121 gol e 520 presenze. Vojak è il bomber assoluto dell’era pre-guerra.

Il recordman di presenze: Marek Hamsik — 520 presenze

Marek Hamsik detiene il record assoluto di presenze con il Napoli con 520 partite ufficiali giocate tra il 2007 e il 2019. Lo slovacco è anche il terzo marcatore all-time del club con 121 gol. Capitano, simbolo, leggenda: nessuno ha indossato la maglia azzurra più volte di lui.

I record in Serie A

Stagione con più punti: 91 punti (2017-18)

Il Napoli di Maurizio Sarri nella stagione 2017-18 ha conquistato 91 punti, il record assoluto per una squadra che non ha vinto il campionato. Lo Scudetto andò alla Juventus, che totalizzò 95 punti. Una beffa storica.

Stagione dello Scudetto 2022-23: 90 punti

Nella stagione trionfale 2022-23, il Napoli di Spalletti ha vinto il terzo Scudetto con 90 punti, 28 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte in 38 gare. Il distacco sulla seconda classificata (Lazio) fu di 16 punti.

Miglior partenza in Serie A

Il Napoli di Sarri nella stagione 2017-18 aprì il campionato con 14 vittorie consecutive: record di imbattibilità d’avvio nella storia della Serie A.

I record in Champions League

Miglior risultato europeo: semifinale 2011-12

Il Napoli raggiunse le semifinali di Champions League nella stagione 2011-12 sotto la guida di Walter Mazzarri. Eliminato dal Chelsea (poi campione), il club scrisse la sua pagina europea più bella nella storia moderna.

Vittoria più larga in Champions: 6-1 vs Ajax (2022-23)

Nella fase a gironi della Champions 2022-23, il Napoli di Spalletti travolse l’Ajax per 6-1 ad Amsterdam: la vittoria più ampia di sempre del club in una partita europea.

I record assoluti della SSC Napoli

Record Dato Stagione/Anno Capocannoniere all-time Mertens 148 gol 2013-2022 Presenze record Hamsik 520 presenze 2007-2019 Massimo punti in Serie A 91 punti (non vinti) 2017-18 Massimo punti Scudetto 90 punti 2022-23 Scudetti vinti 4 (1987, 1990, 2023, 2025) — Coppe UEFA/Europa vinte 1 (Coppa UEFA 1989) 1988-89 Coppe Italia vinte 6 Ultima: 2020 Vittoria più ampia Serie A 8-0 vs Salernitana 2022-23 Vittoria più ampia in Europa 6-1 vs Ajax 2022-23 Presenze medie allo stadio 51.000+ (Maradona) 2022-23

I 4 Scudetti del Napoli: numeri a confronto

Anno Allenatore Punti Gol fatti Gol subiti 1986-87 Ottavio Bianchi 42 (2 punti a vittoria) 65 28 1989-90 Albertino Bigon 51 (2 punti a vittoria) 64 29 2022-23 Luciano Spalletti 90 77 28 2024-25 Antonio Conte 82 63 35

I 10 giocatori con più presenze nella storia del Napoli

Marek Hamsik — 520 presenze (2007-2019) Giuseppe Bruscolotti — 511 presenze (1972-1989) — il difensore del Napoli più presente di sempre in un unico periodo Dries Mertens — 397 presenze (2013-2022) Lorenzo Insigne — 417 presenze (2010-2022) Diego Armando Maradona — 259 presenze (1984-1991) Carmine Imparato — circa 350 presenze (anni ’40-’50) Giovanni Zoff — 210 presenze (1961-1967) Ciro Ferrara — 290 presenze (1983-1994) Kalidou Koulibaly — 317 presenze (2014-2022) Giovanni Di Lorenzo — 263 presenze (2019-presente)

Domande frequenti (FAQ)

Chi ha segnato più gol nella storia del Napoli?

Dries Mertens con 148 gol (2013-2022) è il capocannoniere assoluto della SSC Napoli, superando il record di Diego Armando Maradona (115 gol) nel 2021.

Chi ha giocato più partite con il Napoli?

Marek Hamsik con 520 presenze (2007-2019) detiene il record assoluto di presenze nella storia del Napoli.

Quanti Scudetti ha vinto il Napoli?

Il Napoli ha vinto 4 Scudetti: nel 1987 e 1990 con Maradona, nel 2023 con Spalletti e nel 2025 con Conte.

Qual è la partita con più gol vinta dal Napoli in Serie A?

Il Napoli ha vinto per 8-0 contro la Salernitana nella stagione 2022-23, il risultato più ampio della storia del club in Serie A nell’era moderna.

Aggiornato a giugno 2026 — SpazioNapoli.it