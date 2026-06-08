Occhio al Liverpool: gli inglesi puntano il giocatore del Napoli

Sam Beukema rimane nel mirino del Liverpool nonostante l’addio di Arne Slot, come riporta CaughtOffside. Il difensore olandese del Napoli figura in lista come opzione secondaria per la difesa dei Reds, che puntano principalmente su Goncalo Inacio dello Sporting CP.

Liverpool: Inacio la priorità, Beukema l’alternativa

Andoni Iraola, nuovo allenatore del Liverpool, ha indicato chiaramente il nome di Goncalo Inacio come sostituto di Ibrahima Konatè, passato al Real Madrid a parametro zero. Il difensore portoghese dello Sporting CP rappresenta la scelta primaria per la retroguardia dei Reds: centrale mancino con spiccate doti di costruzione del gioco dalla linea difensiva e aggressività nei duelli individuali. Tuttavia, la dirigenza inglese non chiude le porte ad altre soluzioni.

In questa seconda fascia di candidati spicca Sam Beukema. L’olandese del Napoli è stato seguito dai Reds fin dai tempi in cui Slot sedeva sulla panchina di Anfield. Con il tecnico olandese ormai lontano, l’interesse non si è spento. Beukema ha collezionato 32 presenze con 2 reti con la maglia azzurra, dopo il trasferimento dal Bologna. Una stagione altalenante quella dell’olandese, segnata da alti e bassi nell’adattamento all’ambiente partenopeo.

Beukema al Napoli: il primo anno non convince

Quale strada sceglierà il Liverpool tra Inacio e Beukema? La dirigenza inglese valuta profili diversi per caratteristiche tecniche e costo economico. Inacio rappresenta la soluzione ideale per il progetto tattico di Iraola, mentre Beukema potrebbe rappresentare un’opzione più economica. Il calciomercato estivo riserverà sorprese, ma l’asse Liverpool-Napoli potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane se i Reds decidessero di virare sull’olandese.

La situazione di Beukema al Napoli resta in sospeso. Il difensore non ha ancora convinto pienamente in Serie A, e una partenza verso un top club inglese potrebbe rappresentare una soluzione per tutte le parti. Il Liverpool ha risorse economiche sufficienti per fare offerte concrete, mentre il Napoli dovrà valutare se trattenere il classe 1998 o lasciarlo partire. Nelle prossime settimane le trattative di calciomercato Napoli potrebbero portare novità significative sul fronte difensivo, con Beukema protagonista di un possibile trasferimento in Premier League.