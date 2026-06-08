Napoli, delineato il futuro di De Bruyne? Arriva la rivelazione

Kevin De Bruyne potrebbe rimanere al Napoli nella prossima stagione. Il belga non avrebbe intenzione di abbandonare il progetto azzurro dopo dodici mesi, nonostante le tensioni avute con Conte durante questa annata.

De Bruyne e Napoli: la permanenza dopo l’addio di Conte

La permanenza di De Bruyne rappresenta una decisione già maturata nell’ambiente partenopeo, come viene riportato dal Belgio. Geert Lambaerts, giornalista belga intervistato a Radio Napoli Centrale, ha confermato le intenzioni del calciatore: “Secondo noi rimarrà a Napoli. Conosce bene l’ambiente, ama la città e cambiare dopo un anno mi sembrerebbe strano“. Il giocatore ha già dimostrato attaccamento alla piazza attraverso i suoi comportamenti pubblici, mantenendo il silenzio mediatico che generalmente accompagna le sue scelte più importanti.

Il rapporto con Antonio Conte non è stato facile. Lambaerts ha sottolineato come “Con Conte non c’era un buon rapporto“, elemento che potrebbe aver creato frizioni durante la stagione. L’addio del tecnico potrebbe dunque cambiare il suo futuro, che prima sembrava sempre più lontano dalla maglia partenopea. Il belga conosce perfettamente la città, ha costruito legami solidi con l’ambiente e una partenza prematura contraddirebbe la sua natura di professionista serio e riflessivo.