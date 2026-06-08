Napoli, ADL vola negli USA per il Mondiale: ecco il suo obiettivo

Aurelio De Laurentiis seguirà da Los Angeles Belgio-Iran del 21 giugno al SoFi Stadium: l’occasione per monitorare Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku oltre le vacanze californiane.

De Bruyne e Lukaku: l’osservazione dal vivo negli States

Il presidente del Napoli non lascia al caso il monitoraggio dei suoi due big. Come rivela il Corriere dello Sport, De Laurentiis assisterà alla partita della nazionale belga proprio per studiare De Bruyne e Lukaku con la maglia del Belgio. La scelta di presenziare al SoFi Stadium non è casuale: entrambi i calciatori rimangono al centro delle valutazioni tecniche e di mercato del club partenopeo.

De Bruyne ha chiesto un confronto tecnico prima di definire il proprio futuro. Lukaku, dal canto suo, ha ribadito la volontà di rimanere. De Laurentiis raccoglie elementi concreti osservando i due giocatori nel loro contesto internazionale, dove emergono caratteristiche tattiche e fisiche diverse rispetto alla Serie A. L’occasione californiana offre una prospettiva privilegiata sui loro attuali livelli di rendimento e sulla loro condizione fisica.

Calciomercato Napoli: le decisioni attendono Allegri

Quale ruolo avranno De Bruyne e Lukaku nel progetto di Allegri? Il nuovo allenatore dovrà esprimere le proprie preferenze tecniche. De Laurentiis, in attesa dell’arrivo ufficiale del tecnico, raccoglie informazioni che orienteranno i colloqui decisivi. Le discussioni sul futuro della squadra inizieranno dopo che Allegri avrà chiarito le sue priorità tattiche e i profili che ritiene funzionali al suo sistema.

La permanenza negli States del presidente azzurro assume dunque una duplice valenza: il riposo meritato si intreccia con il lavoro di osservazione diretta. De Laurentiis non delega completamente le valutazioni agli assistenti, preferendo verificare personalmente le condizioni dei suoi due big calciatori. Il 21 giugno diventa data cruciale per raccogliere impressioni che peseranno nelle trattative imminenti. Il calciomercato Napoli dipenderà anche da queste osservazioni concrete effettuate dal presidente in diretta.