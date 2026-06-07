I consigli di SpazioNapoli.it per il Fantacalcio 2026-2027: i migliori acquisti tra i giocatori del Napoli, le quotazioni da tenere d’occhio, chi prendere e chi evitare con il nuovo allenatore.

Il Fantacalcio è la grande passione italiana: oltre 7 milioni di giocatori ogni anno, con l’asta che si svolge ad agosto prima dell’inizio del campionato. Se hai dei giocatori del Napoli nella tua lista d’osservazione, questa guida ti aiuta a fare le scelte giuste per la stagione 2026-2027.

Il Napoli al Fantacalcio: il contesto 2026-27

La stagione 2026-2027 porta importanti novità: nuovo allenatore (con forti indicazioni verso Massimiliano Allegri), possibile rivoluzione nella gestione dei big a fine contratto (Lukaku, De Bruyne, Anguissa) e la necessità di mantenere alta la qualità dopo due stagioni di altissimo livello. Questo rende la valutazione dei giocatori del Napoli più complessa e interessante rispetto agli anni precedenti.

⭐⭐⭐ I top da prendere assolutamente

Scott McTominay — Centrocampista (M)

Quotazione indicativa : 20-25 crediti

: 20-25 crediti Perché : il simbolo del 4° scudetto. Gol pesanti (la rovesciata nella partita decisiva), inserimenti continui, ottimo rendimento nelle valutazioni. Con qualsiasi allenatore è titolare inamovibile.

: il simbolo del 4° scudetto. Gol pesanti (la rovesciata nella partita decisiva), inserimenti continui, ottimo rendimento nelle valutazioni. Con qualsiasi allenatore è titolare inamovibile. Rischio: basso

David Neres — Ala/Trequartista (A)

Quotazione indicativa : 18-22 crediti

: 18-22 crediti Perché : nella stagione 2024-25 ha avuto un exploit straordinario diventando uno dei più pericolosi della Serie A. Velocità, dribbling e gol: è diventato titolare fisso e con Allegri potrebbe avere ancora più libertà.

: nella stagione 2024-25 ha avuto un exploit straordinario diventando uno dei più pericolosi della Serie A. Velocità, dribbling e gol: è diventato titolare fisso e con Allegri potrebbe avere ancora più libertà. Rischio: medio (dipende da conferma nel sistema del nuovo allenatore)

Giovanni Di Lorenzo — Difensore (D)

Quotazione indicativa : 18-22 crediti

: 18-22 crediti Perché : il miglior terzino destro della Serie A. Voti sempre alti, bonus frequenti, praticamente mai infortunato. Capitano e punto fermo.

: il miglior terzino destro della Serie A. Voti sempre alti, bonus frequenti, praticamente mai infortunato. Capitano e punto fermo. Rischio: bassissimo

Alessandro Buongiorno — Difensore (D)

Quotazione indicativa : 15-18 crediti

: 15-18 crediti Perché : difensore di valore assoluto, cresciuto nella stagione 2024-25 fino a diventare titolare anche in Nazionale. Pulito, pochi malus.

: difensore di valore assoluto, cresciuto nella stagione 2024-25 fino a diventare titolare anche in Nazionale. Pulito, pochi malus. Rischio: basso

⭐⭐ Da valutare: ottimi se il mercato va bene

Noa Lang — Ala (A)

Quotazione indicativa : 14-18 crediti

: 14-18 crediti Perché : riscattato dopo una stagione di crescita. Veloce, imprevedibile, pericoloso sulla fascia sinistra. Può esplodere definitivamente.

: riscattato dopo una stagione di crescita. Veloce, imprevedibile, pericoloso sulla fascia sinistra. Può esplodere definitivamente. Attenzione: la concorrenza con Neres per i bonus è alta

Stanislav Lobotka — Centrocampista (M)

Quotazione indicativa : 10-14 crediti

: 10-14 crediti Perché : il metronomo del Napoli. Voti stabili, pochi malus. Rischio ceduto nel mercato estivo (contratto 2027) — valuta solo se confermato.

: il metronomo del Napoli. Voti stabili, pochi malus. Rischio ceduto nel mercato estivo (contratto 2027) — valuta solo se confermato. Attenzione: possibile cessione

Rasmus Hojlund — Attaccante (A)

Quotazione indicativa : 12-16 crediti

: 12-16 crediti Perché : ha mostrato progressi nella stagione 2025-26 dopo un inizio difficile. Se il riscatto viene esercitato e trova continuità, ha potenziale da doppia cifra.

: ha mostrato progressi nella stagione 2025-26 dopo un inizio difficile. Se il riscatto viene esercitato e trova continuità, ha potenziale da doppia cifra. Rischio: medio-alto (dipende da riscatto e gerarchie)

⚠️ Da gestire con cautela

Romelu Lukaku — Attaccante (A)

Quotazione indicativa : 20-28 crediti

: 20-28 crediti Perché sì : 14 gol e 10 assist nell’ultimo scudetto, presenza fisica devastante

: 14 gol e 10 assist nell’ultimo scudetto, presenza fisica devastante Perché no: contratto in scadenza 2027, possibile cessione, nuovo allenatore potrebbe preferire un attaccante più mobile. Aspetta notizie di mercato prima di investire cifre elevate.

Kevin De Bruyne — Centrocampista (C/A)

Quotazione indicativa : 15-22 crediti

: 15-22 crediti Perché sì : talento cristallino, assist machine quando è in forma

: talento cristallino, assist machine quando è in forma Perché no: rendimento discontinuo nel 2025-26, contratto in scadenza, adattamento difficile. Alto rischio senza certezze sull’utilizzo.

La strategia consigliata per il Napoli al Fantacalcio

Portiere: Milinkovic-Savic è un buon secondo portiere a quotazione contenuta, ottimo se il tuo primo portiere è un big; Difesa: Di Lorenzo e Buongiorno sono investimenti sicuri — prendili subito; Centrocampo: McTominay è imprescindibile; su Lobotka aspetta la conferma post-mercato; Attacco: Neres come prima scelta sicura; su Lukaku aspetta l’esito del mercato di luglio.

Domande frequenti (FAQ)

Chi è il miglior giocatore del Napoli per il Fantacalcio 2026-27?

McTominay e Di Lorenzo sono i più affidabili. Neres ha il maggior potenziale bonus. Tutti e tre sono consigliati come acquisti certi.

Vale la pena prendere Lukaku al Fantacalcio 2026-27?

Solo se confermato al Napoli dopo il calciomercato. Il suo contratto scade nel 2027 ed è nella lista dei possibili cedibili. Aspetta notizie prima di investire cifre elevate all’asta.

Quando si tiene l’asta del Fantacalcio 2026-27?

Le aste del Fantacalcio si tengono solitamente nella seconda metà di agosto, dopo la chiusura del calciomercato (1° settembre 2026). Molte leghe fissano l’asta nel weekend del 20-25 agosto.

Quanto vale McTominay all’asta del Fantacalcio?

McTominay è uno dei centrocampisti più contesi. Aspettati offerte tra 20 e 30 crediti nelle leghe competitive. In base al sistema bonus della tua lega (gol, assist, voto), può tranquillamente ripagare l’investimento.

Aggiornato a giugno 2026. Verranno aggiornate le quotazioni dopo le ufficializzazioni di mercato — seguici!