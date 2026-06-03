Napoli, piace il classe 2008: occhio alla concorrenza, ci sono altre big su di lui

Samuel Wiafe attira il Napoli e altri big della Serie A: il centrocampista classe 2008 del Modena è finito nel mirino di sei club, con il club di appartenenza che chiede 4 milioni più la percentuale sulla futura rivendita.

Wiafe nel mirino: sei club in corsa per il gioiello del Modena

La corsa a Samuel Wiafe si intensifica. Secondo ‘La Repubblica’, il giovane centrocampista del Modena ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui il Napoli. Il Genoa si è già inserito nella trattativa, ma la concorrenza è tutt’altro che marginale. Il quotidiano rivela che nella lista dei club interessati figurano anche Cagliari, Fiorentina e Atalanta.

Il Modena conosce il valore del proprio talento e ha già stabilito le condizioni. Come riporta ‘La Repubblica’:

“I canarini sono pronti a chiedere 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita”.

Napoli e la strategia sui giovani: Wiafe rientra nei profili ricercati

Il profilo di Wiafe corrisponde alla filosofia di mercato attuale del Napoli. Un centrocampista giovane, cresciuto in Serie A, con margini di miglioramento significativi. La concorrenza agguerrita però complica i tempi di una possibile trattativa. Atalanta e Fiorentina, storicamente attive nel mercato dei giovani talenti, rappresentano ostacoli concreti per gli azzurri.

La richiesta del Modena non è esorbitante per un giocatore che ha attirato l’interesse di sei club importanti. Quattro milioni più percentuale sulla rivendita rappresenta un investimento ragionevole per una mezzala con le caratteristiche di Wiafe. Il Napoli, tuttavia, dovrà muoversi velocemente se intende evitare che uno dei competitor si aggiudichi il centrocampista nelle prossime settimane.