Napoli, il terzino può arrivare se parte Olivera: il nome e i dettagli

Maximilian Mittelstädt diventa l’alternativa concreta del Napoli sulla fascia sinistra qualora Mathias Olivera dovesse partire. Secondo ‘Tuttomercatoweb’, gli azzurri seguono con attenzione il difensore tedesco dello Stoccarda, classe 1997.

Mittelstädt nel mirino: 15 milioni per il tedesco della Bundesliga

Lo Stoccarda chiede 15 milioni di euro per il cartellino di Mittelstädt, una cifra accessibile per le casse partenopee. La valutazione riflette il rendimento dell’esterno nella stagione appena conclusa, dove ha confermato di essere tra i migliori interpreti del ruolo nel campionato tedesco.

Il laterale ha totalizzato sei gol e quattro assist in Bundesliga, aggiungendo una rete e due assist nelle competizioni europee. In totale, 50 presenze stagionali con sette reti e sei assist complessivi, numeri che testimoniano un contributo offensivo costante e una crescita evidente rispetto agli anni precedenti.

L’operazione diventa concreta solo in caso di cessione di Olivera. Il tedesco Può diventare un obiettivo concreto per la fascia sinistra, soprattutto se dovesse andare via Mathias Olivera. Il giocatore non è vincolato da scadenze imminenti: il suo contratto con lo Stoccarda scade nel giugno 2028, garantendo al club tedesco margini di trattativa.

Mittelstädt: le qualità che interessano al Napoli

La versatilità tattica rende Mittelstädt una risorsa preziosa per il progetto azzurro. Oltre a disimpegnarsi come esterno di spinta sulla corsia mancina, il difensore tedesco può adattarsi a più ruoli dello schieramento difensivo.

Quale scenario per il mercato del Napoli? Se Olivera dovesse partire, Mittelstädt rappresenterebbe la soluzione identificata dalla dirigenza partenopea per la corsia sinistra. Il tedesco arriverebbe con esperienza internazionale consolidata e un rendimento di altissimo livello in Bundesliga.

La trattativa con lo Stoccarda potrebbe avviarsi già nelle prossime settimane, soprattutto nel caso in cui si concretizzasse la cessione dell’esterno uruguaiano.