Portieri Napoli, colpo di scena su Meret e Milinkovic-Savic: cambio di rotta!

Secondo Alfredo Pedullà, il Napoli starebbe intensificando le trattative per Kovar del PSV. La sorpresa, però, è che a dire addio fra i pali potrebbe essere Milinkovic-Savic e non Meret.

Kovar al PSV: il portiere che sfidò il Napoli in Champions

Il Napoli cerca un secondo portiere e ha individuato Kovar. Stesso estremo difensore che ha giocato nel PSV-Napoli di Champions, quella partita che “è stata indimenticabile, purtroppo in negativo” per gli azzurri. La ricerca non è casuale: il club valuta alternative perché la situazione tra i pali potrebbe cambiare. Milinkovic-Savic, arrivato un anno fa, potrebbe partire prima di Meret, che ha contratto fino al 2027. Il serbo ha accordo più lungo, ma non è considerato intoccabile.

Si tratta di un vero e proprio cambio di rotta: il portiere dato in partenza era sempre stato Meret, in virtù anche di un contratto in scadenza nel 2027, ma l’arrivo di Max Allegri in panchina potrebbe aver cambiato le cose anche sul piano delle gerarchie dei portieri.