Mercato Napoli, la lista dei desideri di Allegri: programmato quattro colpi

Allegri disegna il Napoli del futuro con quattro innesti mirati: portiere, difensore centrale, terzino destro e mezzala. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, Giovanni Manna ha già identificato i profili per la rivoluzione tattica dell’estate.

Reparto difensivo: da Kovar a Dodò

Il primo obiettivo è Kovar del Psv. L’estremo difensore olandese ha già affrontato gli azzurri in questa stagione, quando il Napoli venne travolto sei reti a zero ad Eindhoven. Non è casuale che Allegri lo voglia: Kovar rappresenta una soluzione giovane e già collaudata nel calcio europeo di alto livello. La scelta di un portiere nuovo riflette la volontà di ringiovanire l’intera struttura difensiva.

Sul versante destro della difesa, Manna valuta due profili completamente opposti. Il primo è Dodò della Fiorentina, brasiliano che già da dodici mesi rientra nei piani del direttore sportivo. Il suo contratto scade tra un anno e la Fiorentina lo valuta 15 milioni. L’alternativa è Khalaili dell’Union St-Gilloise, terzino israeliano quotato 20 milioni dai belgi.

Gila dalla Lazio: il centrale per il dopo Juan Jesus

Juan Jesus lascerà il Napoli il 30 giugno: il rinnovo non è stato firmato e la separazione è ufficiale. Per sostituirlo, gli azzurri puntano su Gila della Lazio. Lo spagnolo ha contratto fino al 2028 e non intende rinnovare con i biancocelesti, che hanno aperto alla cessione. Il cartellino si aggira sui 25 milioni, anche se il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita. È una mossa che risolve il problema del difensore centrale e garantisce un difensore di esperienza europea.

Rabiot mezzala: il fedelissimo di Allegri dal Milan

Infine c’è Adrien Rabiot. Il francese del Milan rappresenta il collegamento diretto tra Allegri e la sua filosofia tattica. Ha ancora due anni di contratto con i rossoneri e conosce perfettamente il sistema del nuovo allenatore partenopeo. Non è una scelta casuale, ma il frutto di una fiducia consolidata nel tempo. Con Rabiot a centrocampo, Allegri avrà un mediano che capisce immediatamente i movimenti richiesti. Rabiot apre al Napoli seguendo Allegri, manifestando disponibilità concreta al trasferimento in azzurro.

Il Napoli di Allegri prende forma con questi quattro innesti. Kovar, Dodò o Khalaili, Gila e Rabiot formano una struttura che copre tutti i reparti in vista della prossima stagione.