Napoli, offerto un vecchio pallino: la risposta del club è netta!

Federico Chiesa lascia il Liverpool e il club inglese lo propone al Napoli: l’ostacolo principale è il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting per 16,5 milioni.

Chiesa e il ritorno in Serie A: l’offerta dei Reds

Come rivela Tuttosport, i Reds hanno messo sul tavolo l’esterno italiano per due destinazioni italiane. Il Como e il Napoli hanno ricevuto Chiesa come proposta, che spinge per tornare in Serie A. Il club inglese accelera per liberarsi di un ingaggio pesante, ma la situazione non decolla: gli azzurri non trovano spazi immediati nella loro strategia di mercato.

La questione è semplice: il Napoli ha priorità diverse sul fronte degli esterni d’attacco. Il riscatto di Alisson Santos dallo Sporting sarà esercitato per 16,5 milioni di euro e rappresenta un impegno già dichiarato ai portoghesi. I partenopei non hanno margine per muoversi su più fronti simultaneamente. Il budget destinato ai laterali offensivi è già vincolato e Chiesa, pur rappresentando un profilo interessante, rimane in secondo piano rispetto agli obblighi contrattuali già assunti.

Federico Chiesa con la tuta del Liverpool

Il Napoli temporeggia, ma occhio ai colpi di scena

Gli azzurri sanno che Chiesa potrebbe scegliere altre destinazioni. Il Como rappresenta un’alternativa concreta. In questo scenario, il Napoli non accelera: preferisce definire prima i riscatti già promessi, poi valutare spazi per operazioni aggiuntive. La proposta del Liverpool rimane in stand-by senza sviluppi particolari al momento.

La strategia è chiara: consolidare prima la rosa attraverso gli impegni già assunti, poi eventualmente cogliere occasioni di mercato se le condizioni economiche lo permetteranno. Chiesa rimane una possibilità, non una necessità. Se il Liverpool abbasserà le pretese economiche e il Napoli completerà il riscatto di Alisson, allora il quadro potrebbe diventare più favorevole per una trattativa concreta.