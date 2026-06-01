È fatta, colpo da 16 milioni per il Napoli: l’annuncio di Romano

Alisson Santos diventa definitivamente un calciatore del Napoli dopo sei mesi decisivi nella seconda parte di stagione. Il club azzurro ha esercitato l’opzione di riscatto da 16 milioni di euro con lo Sporting Lisbona, chiudendo così l’operazione al 100%.

Alisson al Napoli: i 16 milioni spesi per il riscatto

L’operazione era già stata strutturata a gennaio quando il Napoli ha preso il brasiliano in prestito oneroso pagando 3,5 milioni di euro. Fabrizio Romano ha confermato l’ufficialità dell’affare attraverso i propri canali:

“Il Napoli ha esercitato oggi l’opzione di acquisto da 16 milioni di euro per Alisson Santos. Tutto fatto e concluso”.

Il giocatore è ora a tutti gli effetti una risorsa permanente della rosa partenopea. La scelta rappresenta una scommessa vinta per la società. Il costo complessivo dell’operazione tocca i 19,5 milioni di euro considerando il prestito oneroso iniziale. Conte ha avuto sei mesi per valutare le qualità del brasiliano e la fiducia riposta nel giocatore non lascia dubbi sulla convinzione della dirigenza.