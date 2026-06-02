Napoli-Gila, prezzo troppo alto? Manna ha l’alternativa: arriva dalla Juventus!

Mario Gila rimane il primo obiettivo difensivo del Napoli, ma la Lazio chiede 25 milioni di euro: Giovanni Manna ha già scelto l’alternativa concreta in Federico Gatti, difensore della Juventus.

Gila-Napoli: il prezzo blocca tutto

La trattativa per il centrale spagnolo della Lazio si complica sul piano economico. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club biancoceleste valuta Gila 25 milioni di euro, cifra gonfiata anche dalla clausola sul 50% di futura rivendita conservato dal Real Madrid. Il Napoli ha necessità concrete in difesa: Juan Jesus lascerà il club, mentre Rafa Marin e Marianucci rientreranno dai prestiti con future da definire. Gila avrebbe manifestato gradimento per il trasferimento all’ombra del Vesuvio, ma la valutazione laziale rappresenta un ostacolo significativo.

Mario Gila in azione con la maglia della Lazio

Piano B pronto: ecco Gatti

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, non attende passivamente sviluppi. Ha già identificato un’alternativa concreta: Federico Gatti della Juventus. Il difensore gode della piena fiducia di Massimiliano Allegri, che lo ha valorizzato durante la gestione bianconera ritenendolo un profilo ideale per solidità e affidabilità nel campionato italiano. La disponibilità del centrale juventino rappresenta un’opzione credibile qualora la pista Gila dovesse arenarsi sui costi.

La situazione del reparto difensivo azzurro richiede interventi rapidi e mirati. Il Napoli deve agire su più fronti: trattenere i migliori, valorizzare i rientri, acquisire profili di esperienza. Gila rimane la priorità per qualità e caratteristiche, ma Gatti rappresenta una via d’uscita pratica e concreta se le richieste della Lazio dovessero risultare insostenibili per il bilancio partenopeo.