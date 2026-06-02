Colpo di scena in casa Napoli? Un altro big può partire: il motivo

David Neres vede la sua posizione al Napoli vacillare dopo il ritorno di Noa Lang e l’interesse per Exequiel Zeballos. L’esterno brasiliano è sotto osservazione tattica prima della prossima stagione.

Neres, il recupero dall’infortunio diventa determinante

Lo staff tecnico e la dirigenza partenopea hanno avviato una valutazione seria sulla composizione dell’attacco. Come scrive Il Mattino, il rientro di Lang dal prestito e il pressing su Zeballos hanno ridimensionato le certezze attorno al brasiliano. Non è una mossa improvvisata, ma una conseguenza diretta dell’evoluzione tattica del progetto.

Il lungo stop per l’infortunio alla caviglia ha interrotto il percorso di Neres. Ora il Napoli intende verificare concretamente il suo recupero e capire quale sarà il suo apporto nel nuovo sistema di gioco. Le prossime settimane saranno cruciali per stabilire il valore reale del giocatore in campo. Senza una dimostrazione convincente, la permanenza diventa tutt’altro che scontata nonostante il contratto fino al 2028.

David Neres con la maglia del Napoli

Zeballos e Lang: le alternative che riducono lo spazio

Il Napoli ha già iniziato a tracciare percorsi alternativi. L’interesse per il talento argentino Zeballos non è casuale: il club vuole aggiungere qualità offensiva nel reparto esterno. Nel frattempo, Lang rappresenta una risorsa importante che Allegri cercherà di far risorgere. Questa doppia mossa strategica lascia meno margini di manovra per Neres.

Il brasiliano deve dimostrare di meritare uno spazio fisso nella squadra di Allegri. Se il recupero non convince, il Napoli non avrà remore a negoziare una cessione. Il mercato portoghese ha già mostrato interesse verso di lui, un segnale che altre opzioni esistono per il giocatore.

La situazione di Neres al Napoli non è ancora compromessa, ma nemmeno stabile come dodici mesi fa. Tutto dipenderà da come il brasiliano riuscirà a integrarsi nel nuovo progetto tecnico durante la preparazione estiva.