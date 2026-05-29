Non solo Lang, un vecchio pallino del Napoli torna di moda: i nomi per la fascia sinistra

Il Napoli ha trovato la quadra a sinistra con Alisson Santos, ma non basta. Gli azzurri non hanno dovuto affrontare una seconda parte di stagione in Europa, ma l’anno prossimo l’obiettivo è arrivare il più lontano possibile. Tantissimi impegni, dunque, per i quali serviranno tanti giocatori. Tornerà Noa Lang e per le corsie laterali, torna di moda il nome di Garnacho.

Garnacho: dal rifiuto invernale alla nuova occasione

Alejandro Garnacho torna nel mirino del Napoli. Gli agenti dell’argentino lo propongono nuovamente a Manna, come rivela Il Mattino, dopo il fallimento della trattativa invernale quando lo United chiedeva una cifra spropositata. Lo scenario è identico a quello di gennaio scorso, quando gli azzurri cercavano una soluzione all’addio di Kvara.

Allora Garnacho era il profilo prescelto, ma la valutazione esorbitante del Manchester United e le pretese degli intermediari bloccarono tutto. Oggi la situazione è radicalmente cambiata. L’argentino ha trascorso l’ultima stagione al Chelsea senza raccogliere i frutti sperati. Non è riuscito a imporsi nei Blues come avrebbe voluto, e ora cerca un progetto che gli restituisca continuità e fiducia.

La mossa degli agenti non è casuale. Garnacho ha bisogno di giocare con regolarità, e il Napoli rappresenta una destinazione concreta dove potrebbe trovare spazio immediato. Gli azzurri, dal canto loro, continuano a cercare soluzioni sugli esterni offensivi. Il lavoro su questa fascia rimane prioritario nel progetto tecnico di De Laurentiis.

Napoli e i costi dell’operazione: cosa cambia

Garnacho non è più un giocatore in ascesa presso una big europea, ma un elemento che ha fallito il suo primo vero test di livello. Questo potrebbe abbassare le richieste economiche, anche se gli agenti continueranno a spingere per ottenere il massimo. Il Chelsea, a sua volta, potrebbe essere disposto a negoziare se l’alternativa è una partenza in prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli ha imparato da gennaio: non pagherà cifre sproporzionate per nessuno. Manna dovrà verificare se questa volta le richieste sono in linea con il budget disponibile e le strategie di mercato azzurre. L’interesse c’è, autentico, ma solo se i numeri diventano accessibili.

Garnacho rimane un’opzione concreta per il calciomercato Napoli estivo, ma tutto dipenderà dalla capacità degli agenti di moderare le pretese e dalla volontà del Chelsea di trovare una soluzione che accontenti tutti. Senza cifre spropositata come quella dell’inverno.