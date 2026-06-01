Vice Di Lorenzo, addio Mazzocchi: spuntano due piste dall’estero

Mingueza e Vagiannidis entrano nel mirino del Napoli per la fascia destra: due profili che Allegri valuterà per affiancare Di Lorenzo nella prossima stagione, in vista di una possibile cessione in Serie A di Pasquale Mazzocchi,

Mingueza svincolato: l’occasione che il Napoli non può ignorare

Oscar Mingueza rappresenta un’opportunità concreta per il calciomercato azzurro. Come rivela Il Mattino, il difensore spagnolo non ha rinnovato con il Celta Vigo ed è rimasto senza contratto, aprendo uno scenario di mercato completamente libero. La Juventus si era già mossa su di lui a gennaio, ma il Napoli può ìcompiere il sorpasso.

La concorrenza non manca, specialmente in Italia dove i bianconeri rimangono attenti. Tuttavia, la situazione contrattuale di Mingueza lo rende accessibile a condizioni vantaggiose. Allegri avrà il compito di valutare se le caratteristiche dello spagnolo si adattano al nuovo progetto tattico del Napoli, soprattutto considerando l’esperienza internazionale che potrebbe portare in rosa.

Mingueza esulta durante una partita con la maglia del Celta Vigo

Vagiannidis dallo Sporting: i rapporti facilitano l’affare

Georgios Vagiannidis, classe 2001 dello Sporting Lisbona, completa la lista dei candidati per la fascia destra. I rapporti tra il club portoghese e il Napoli rimangono solidi dopo la trattativa che ha portato Alisson Santos in azzurro. Questa continuità diplomatica potrebbe accelerare i negoziati per il giovane difensore, che rappresenterebbe un investimento sul futuro con margini di crescita importanti.

Insieme a Juanlu Sanchez, questi due nomi compongono un ventaglio di alternative che il Napoli sta sondando per il mercato estivo. Di Lorenzo rimane intoccabile nel progetto, ma la rosa necessita di un vice affidabile per le competizioni europee. La strategia di Allegri passerà anche dalla scelta tra profili esperti come Mingueza e prospettive giovani come Vagiannidis, calibrando il mix generazionale che servirà al Napoli per competere su tutti i fronti nella prossima stagione.