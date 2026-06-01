Mercato Napoli, ritorno di fiamma per un vecchio tormentone: costa 20 milioni

Juanlu Sánchez torna nel mirino del Napoli per l’estate: il terzino spagnolo rimane un obiettivo concreto della dirigenza azzurra per rinforzare la corsia difensiva.

Juanlu Sánchez: perché il Napoli insiste

Giovanni Manna non ha mai tolto lo spagnolo dalla lista dei candidati per il ruolo di vice Di Lorenzo. Secondo quanto riporta Il Mattino, gli azzurri torneranno alla carica nella prossima finestra di mercato estiva con un nuovo tentativo mirato. Il profilo del terzino andaluso piace ancora, nonostante una stagione non particolarmente brillante al Siviglia.

Il motivo della persistenza è semplice. La dirigenza ha valutato Juanlu Sánchez e ha deciso che merita una seconda chance nel progetto. Il ragazzino della cantera sivigliana ha margini di crescita evidenti e può rappresentare un investimento intelligente nel medio termine, proprio quello che serve al Napoli per costruire una rosa competitiva negli anni.

Juanlu Sánchez in azione durante Siviglia-Real Madrid

Il costo dell’operazione blocca tutto per ora

Quanto costa Juanlu Sánchez? Il Siviglia chiede 18-20 milioni di euro per cederlo. Non è una cifra irragionevole per un terzino con potenziale europeo, ma rappresenta un investimento significativo per una riserva. Il contratto del giocatore scade nel 2029, quindi la società andalusa non ha fretta di negoziare e mantiene una posizione ferma sulla valutazione.

Questa è la vera variabile dell’operazione. Non si tratta di un’acquisizione impossibile, ma di una questione di priorità economiche e di strategie di mercato. Il Napoli dovrà decidere se destinare questa cifra a Juanlu Sánchez oppure investirla in altri settori della squadra. L’estate porterà chiarimenti su questa valutazione.