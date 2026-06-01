Rabiot-Napoli, arriva il primo sì: ora dipende tutto da una scelta del Milan

Adrien Rabiot ha aperto concretamente al trasferimento al Napoli. Secondo Nicolò Schira, il francese rappresenta il principale obiettivo di Massimiliano Allegri per il centrocampo azzurro.

Rabiot-Napoli: la richiesta esplicita di Allegri

Massimiliano Allegri ha già allenato il centrocampista francese alla Juventus e al Milan. Ora lo vuole ancora con sé al Napoli. La dirigenza partenopea è pronta a offrire a Rabiot un contratto fino al 2029, cifra che testimonia la volontà concreta di chiudere l’operazione. Il giocatore ha manifestato disponibilità al trasferimento in azzurro, elemento che sblocca una trattativa che potrebbe concludersi nei prossimi mesi.

La scelta di Allegri ricade su un profilo di esperienza internazionale. Rabiot conosce il calcio italiano e ha già dimostrato di adattarsi rapidamente ai sistemi tattici del tecnico livornese. Questo non è un dettaglio marginale: il centrocampista classe 1995 può offrire subito rendimento senza tempi di assestamento lunghi.

Rabiot esulta in divisa Milan durante una partita di campionato

Rabiot monitora il Milan prima di decidere

Qual è il freno principale? Rabiot attende di conoscere il nuovo allenatore del Milan per valutare i piani futuri del club rossonero. Il francese rimane vincolato alla situazione milanista, dove potrebbe ricevere altre proposte. Non è scontato che scelga il Napoli se il Milan dovesse fare un passo indietro ufficiale dalle sue intenzioni.

Il Napoli ha mosso la prima mossa concreta con l’offerta fino al 2029. Rabiot ascolta, valuta, ma non ha ancora firmato nulla. Allegri spinge per accelerare i tempi, convinto che il francese sia la soluzione ideale per il suo centrocampo. Le prossime settimane saranno cruciali. Se il Milan non si muove rapidamente, Rabiot potrebbe accettare l’offerta napoletana e trasferirsi in azzurro con regolarità. Se invece la squadra rossonera propone un progetto convincente, tutto può cambiare.