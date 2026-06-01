Napoli, un pilastro dello Scudetto ha chiesto la cessione: scelto il sostituto

Frank Anguissa ha chiesto la cessione dal Napoli e la dirigenza valuta già le alternative per il centrocampo con Allegri, come riporta l’edizione odierna di Repubblica.

Anguissa verso l’addio: la richiesta è ufficiale

Il centrocampista camerunense ha manifestato la volontà di cambiare aria. La decisione arriva in un momento di trasformazione tattica per gli azzurri, che dopo l’addio di Conte stanno ridisegnando completamente il progetto. Anguissa non rientra nei piani futuri e ha deciso di cercare una nuova sfida. Come rivela Repubblica, la partenza del mediano apre scenari inediti nel reparto.

La situazione contrasta nettamente con quella di Stanislav Lobotka, destinato a restare al centro del progetto tecnico azzurro. Lo slovacco continuerà a essere un pilastro della squadra, mentre il compagno di reparto seguirà una strada opposta. Questa divergenza non è casuale: riflette le scelte strategiche di Allegri, che ha idee precise sulla composizione del centrocampo.

Anguissa in azione con la maglia del Napoli

Rabiot nel mirino: il Napoli accelera sul mercato

Gli azzurri hanno già individuato i profili per rinforzare la mediana. Adrien Rabiot rappresenta l’obiettivo principale del nuovo ciclo. Il francese ha aperto alla destinazione Napoli e i contatti procedono in modo concreto.

Le prossime settimane definiranno la nuova fisionomia del centrocampo napoletano. La cessione di Anguissa è il primo domino che cade in una rivoluzione più ampia, dove il calciomercato Napoli accellera su profili funzionali al nuovo sistema di gioco. Rabiot potrebbe essere solo il primo di una serie di movimenti che trasformeranno il volto della squadra.