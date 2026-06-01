Napoli, è corsa a due per l’esterno: i nomi e i dettagli

Khalaili e Dodo sono i due nomi sulla lista del Napoli per la fascia destra: secondo Pedullà, tutto dipende dalla valutazione dell’Union Saint Gilloise.

Khalaili: il Napoli abbassa le pretese

Giovanni Manna ha una missione precisa: trovare un esterno destro che possa alternare Giovanni Di Lorenzo e garantire respiro al capitano azzurro.

Il primo obiettivo rimane Khalaili dell’Union Saint Gilloise, ma l’operazione si arena su un punto: il prezzo deve scendere dai 25 milioni inizialmente richiesti dal club belga. Secondo Pedullà, se il Napoli non ottiene uno sconto significativo, cambierà rotta immediatamente.

L’alternativa è già pronta nel cassetto. Il Napoli sta valutando Dodo della Fiorentina, esterno destro che conosce già il campionato italiano e costa circa 15 milioni di euro. Non è un dettaglio marginale: l’assenza di una vera alternativa a Di Lorenzo sulla destra rappresenta una lacuna tattica che gli azzurri devono colmare in estate. Khalaili offre prospettiva e gioventù, ma a quale costo?

Dodo: l’opzione più economica per il Napoli

Qual è il vantaggio concreto di Dodo rispetto a Khalaili? Il prezzo è inferiore di 10 milioni e il giocatore gigliato ha già dimestichezza con la Serie A. Inoltre, Dodo condivide lo stesso agente di David Neres, il che potrebbe facilitare i contatti tra le parti.

La scelta tra i due dipenderà dalle trattative dei prossimi giorni. Se l’Union Saint Gilloise cede e abbassa la richiesta per Khalaili, Manna punterà sul belga più giovane. Diversamente, firmerà Dodo entro giugno e chiuderà il capitolo esterno destro. Il Napoli ha fretta di risolvere: la prossima stagione non può iniziare con Di Lorenzo come unica soluzione sulla fascia destra.