Rabiot-Napoli: arriva la novità dell’ultim’ora, ecco cosa filtra

Adrien Rabiot apre al Napoli seguendo Massimiliano Allegri: il centrocampista francese ha manifestato disponibilità concreta a trasferirsi in azzurro. Il rapporto tra il giocatore e l’allenatore livornese è il vero catalizzatore di questa operazione. Secondo quanto riporta Pedullà, tra Rabiot e Allegri esiste un filo diretto particolare: il francese seguirebbe il tecnico ovunque, dato che Allegri è stato determinante per la sua carriera, soprattutto per il suo trasferimento in Italia quando altre società erano già interessate.

Rabiot e il Napoli: ecco cosa sta succedendo

Gli azzurri avevano già provato a inserirsi nella trattativa lo scorso giugno, sfruttando il rapporto consolidato tra il direttore sportivo Manna e il centrocampista, risalente ai tempi della Juventus. In quella fase però Rabiot non aveva intenzione di lasciare il Marsiglia.

La situazione è cambiata completamente: ora che Allegri è stato scelto come nuovo allenatore del Napoli, le dinamiche si ribaltano. Il giocatore ha una porta aperta verso una destinazione che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile.

Allegri a Napoli: il fattore che sblocca il possibile affare

Il legame personale tra allenatore e giocatore potrebbe superare qualsiasi valutazione tattica o economica. Rabiot non valuta il progetto sportivo del Napoli in astratto, ma lo valuta attraverso la certezza di ritrovare un tecnico che conosce perfettamente e nel quale ripone fiducia totale.

Il mercato del Napoli si costruisce sempre più intorno alle possibili scelte di Allegri. La finestra di mercato estiva vedrà il centrocampista francese come priorità dichiarata: il rapporto con Manna facilita le trattative, il gradimento personale di Allegri accelera i tempi, la disponibilità di Rabiot elimina le resistenze. Entro giugno il Napoli avrà una risposta definitiva sulla fattibilità dell’operazione Rabiot.