Napoli, futuro De Bruyne in bilico: la posizione del club

Ieri, Kevin de Bruyne ha usato parole forti parlando del suo primo anno al Napoli e in particolare della gestione di Antonio Conte. Il calciatore belga ora è concentrato sui prossimi Mondiali, ma il Napoli ha in programma un incontro e ha ben chiara la sua posizione!

Napoli, le ultime su de Bruyne: le parole

Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla situazione del trequartista belga e su quello che sarà il suo futuro. Secondo l’esperto di calciomercato, il Napoli ha voglia di godersi il vero De Bruyne ma vuole capire anche le intenzioni del belga. Di seguito le sue parole:

“De Bruyne ha confermato che il rapporto con Conte non sia mai stato realmente idilliaco. Sul futuro ha detto che ha bisogno di parlare con il Napoli, per capire cosa succederà: ha mandato un segnale chiaro. Gli azzurri faranno questo passaggio con il belga: c’è tutta la voglia di godersi il vero De Bruyne” De Bruyne in azione durante una partita con la maglia del Napoli “Le dichiarazioni fanno capire: o mi diverto o non sono il vero De Bruyne. Insomma, il calciatore ha mandato un segnale su cui stare attenti, nonostante il contratto di un altro anno”

Napoli, futuro De Bruyne: da cosa dipende

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli, quindi, dipende in primis dall’incontro tra la società partenopea e il calciatore. Poi sarà importante capire in che intenzione vorrà giocare il club azzurro nella prossima stagione: il belga vuole giocare in modo “più offensivo” e ormai non è più un segreto.