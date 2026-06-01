Dalla Juventus al Napoli: dialoghi avviati, Manna prova uno sgarbo clamoroso

Dusan Vlahovic accelera le valutazioni del suo futuro: gli agenti dell’attaccante serbo hanno avviato contatti con il Napoli, oltre a sondare altre destinazioni europee e una proposta dal calcio arabo, come rivela Sportitalia.

Vlahovic e le alternative: il giro europeo degli agenti

La strategia degli intermediari di Vlahovic segue uno schema ben preciso. Gli azzurri rientrano nel perimetro delle trattative avviate in questa finestra di mercato, insieme a due altri club europei e a una corte importante dal Medio Oriente. La mossa è tattica: raccogliere informazioni, testare disponibilità economiche, verificare progetti sportivi concreti prima di qualsiasi decisione definitiva con la Juventus.

I dialoghi paralleli servono a misurare il mercato e a capire quale sia il reale valore della permanenza alla Juventus rispetto ad altre soluzioni. Il Napoli, in questa fase, rappresenta un’opportunità concreta da valutare seriamente.

Vlahovic esulta durante la partita

Calciomercato Napoli: cosa cambia con Vlahovic in orbita

L’ingresso del Napoli in questa trattativa modifica gli equilibri del mercato italiano. Un profilo come Vlahovic rappresenta esattamente il tipo di investimento che De Laurentiis valuta con attenzione. La possibilità concreta di sedersi al tavolo con gli agenti è già un segnale di serietà.

La competizione con altre destinazioni europee e con le super offerte del calcio arabo rende però la trattativa complessa. Tutto dipenderà poi da cosa la Juventus metterà sul tavolo nei prossimi giorni e da quanto il Napoli sia disposto a investire per una soluzione che comunque comporterebbe una trattativa con i bianconeri. Il mercato del Napoli entra così in una nuova fase di movimentazione. Vlahovic rimane una pedina importante per il futuro degli azzurri, ma la strada verso una possibile operazione è ancora lunga e piena di ostacoli. Le prossime settimane saranno determinanti.