Sogno Napoli, il big della Serie A annuncia l’addio: è lui il primo regalo per Allegri?

Rafael Leão ha deciso di lasciare il Milan dopo sette stagioni. L’esterno portoghese ha confessato a Sport Tv i motivi della sua scelta e le sue parole recndono la partenza ormai certa. Il Napoli potrebbe essere alla finestra.

Leão e il Milan: addio dopo sette anni

L’attaccante portoghese ha chiuso definitivamente il capitolo rossonero. Dopo una stagione tutt’altro che esaltante, Leão ha comunicato la volontà di cercare una nuova esperienza lontano da Milanello:

“Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, e anch’io desidero provare una nuova sfida“.

Il club rossonero ha fissato il prezzo: almeno 60 milioni di euro per una cessione estiva. Una cifra importante, ma lontanissima dai 170 milioni della clausola rescissoria. Secondo SportMediaset, il Milan preferisce cedere il portoghese all’estero piuttosto che a una diretta concorrente italiana. Su Leão c’è l’Al Hilal, che vanta la presenza del suo ex compagno Theo Hernández nella sua rosa.

Rafael Leão in azione con la maglia del Milan

Napoli interessato: ma Manna deve risolvere prima le priorità interne

Il Napoli segue la situazione di Leão con interesse concreto. Manna avrebbe manifestato attenzione verso il profilo dell’esterno offensivo portoghese. Tuttavia, come rivela Fabrizio Romano, tra il club partenopeo e il giocatore non esiste alcun contatto reale in questa fase.

Quale ostacolo ha bloccato il Napoli? L’incertezza sulla dirigenza e sulla panchina tecnica. Con le posizioni di Manna e Conte ancora in bilico, il club azzurro non si è ancora mosso in modo concreto per alcun obiettivo. L’imminente arrivo di Massimiliano Allegri, sulla panchina azzurra potrebbe però non solo sbloccare questo stato di immobilità, ma anche favorire l’arrivo di Leao, allenato dal tecnico livornese nell’ultima stagione. Il club partenopeo è quindi da considerarsi in corsa, seppur non avendo ancora mosso passi concreti.