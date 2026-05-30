Allegri-Napoli, manca sempre meno: la notizia che avvicina l’ufficialità

Massimiliano Allegri è rientrato a Milano dopo il Premio Galeone ricevuto a Pescara. Nelle prossime ore il tecnico livornese affronterà il vertice decisivo con il Milan per risolvere il contratto in scadenza giugno 2027.

Allegri e il Milan: la buonuscita da negoziare

L’incontro tra Allegri e la dirigenza rossonera rappresenta il nodo cruciale per sbloccare l’operazione. Il tecnico resta vincolato dal contratto fino al 30 giugno 2027, ma le settimane di trattative hanno chiarito che entrambe le parti intendono separarsi. La questione non riguarda la volontà di rescissione, bensì le modalità economiche della separazione.

Bisognerà definire l’importo della buonuscita. Il Milan deve determinare quale compenso riconoscere ad Allegri per la risoluzione anticipata dell’accordo. Non si tratta di una formalità: gli importi in gioco sono considerevoli, e il club rossonero valuterà attentamente ogni proposta. Allegri, dal canto suo, punta a chiudere rapidamente per iniziare la nuova avventura senza ritardi.

Il Napoli e l’offerta biennale: i dettagli della proposta

Nel frattempo, il club partenopeo ha preparato un’offerta concreta. Il Napoli propone a Allegri un contratto biennale per riportare stabilità tattica e competitiva sulla panchina azzurra. La proposta rappresenta una scelta ambiziosa per il tecnico livornese, che dopo le esperienze alla Juventus e al Milan affronta una nuova sfida in un ambiente carico di aspettative.

Quale valore ha questa proposta per Allegri? Innanzitutto, il ritorno su una panchina di primo piano in Serie A. In secondo luogo, la possibilità di guidare una squadra che punta al ritorno tra i protagonisti europei, senza gli assilli delle gestioni precedenti. Il Napoli offre stabilità contrattuale e un progetto ambizioso, elementi che potrebbero attrarre il tecnico toscano verso questa soluzione.

La sequenza temporale è ormai definita: Allegri chiuderà prima con il Milan, poi formalizzerà con il Napoli. Non rimangono ostacoli significativi sulla strada del trasferimento. Una volta risolto il contratto rossonero, l’accordo con gli azzurri potrebbe concretizzarsi in tempi brevi, permettendo al Napoli di iniziare la stagione con il suo nuovo allenatore già a disposizione e pienamente integrato nel progetto.