Pedullà una furia contro Conte: “Lukaku uno dei suoi danni al Napoli…”

Lukaku rimane al Napoli in una situazione di stallo commerciale: l’attaccante belga guadagna cifre fuori mercato e nessun club europeo può permettersi il suo ingaggio.
Lukaku e De Laurentiis: l’investimento che non si vende
La permanenza di Romelu Lukaku a Napoli genera un corto circuito nel bilancio del club azzurro. Il belga incassa uno stipendio che poche società possono garantire : una situazione che trasforma il numero 9 in un asset bloccato anziché una risorsa commerciale. Secondo l’analisi di Alfredo Pedullà a Sportitalia, la scelta rappresenta un’anomalia nelle logiche storiche della proprietà:
“De Laurentiis non ha mai versato 30 milioni per un calciatore sopra i 30 anni prima di questa operazione. Lukaku è uno dei danni di Conte al presidente, nei due anni in azzurro. Solo se Conte va in un altro club e prende il belga, può salvare il Napoli”.
Lukaku dichiara pubblicamente di stare bene a Napoli alle condizioni attuali, ma quelle stesse condizioni lo rendono invendibile. L’Arabia Saudita rimane l’unica destinazione concreta capace di garantirgli stipendi simili, eppure l’attaccante rifiuta questa strada.
Conte e il danno al Napoli: come è nato il problema
Antonio Conte lascia al Napoli un’eredità complessa. L’operazione Lukaku rappresenta uno dei costi maggiori della gestione tecnica dell’allenatore pugliese durante i due anni sulla panchina partenopea. La scelta di investire su un calciatore in quella fascia d’età, con ingaggi da top europeo, contrasta frontalmente con la filosofia economica del club.
Pedullà sottolinea come questa sia una ferita ancora aperta nel bilancio azzurro, uno scollamento tra le ambizioni tattiche e la sostenibilità finanziaria.