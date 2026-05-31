Pedullà una furia contro Conte: “Lukaku uno dei suoi danni al Napoli…”

Lukaku rimane al Napoli in una situazione di stallo commerciale: l’attaccante belga guadagna cifre fuori mercato e nessun club europeo può permettersi il suo ingaggio.

La permanenza di Romelu Lukaku a Napoli genera un corto circuito nel bilancio del club azzurro. Il belga incassa uno stipendio che poche società possono garantire : una situazione che trasforma il numero 9 in un asset bloccato anziché una risorsa commerciale. Secondo l’analisi di Alfredo Pedullà a Sportitalia, la scelta rappresenta un’anomalia nelle logiche storiche della proprietà:

“De Laurentiis non ha mai versato 30 milioni per un calciatore sopra i 30 anni prima di questa operazione. Lukaku è uno dei danni di Conte al presidente, nei due anni in azzurro. Solo se Conte va in un altro club e prende il belga, può salvare il Napoli”.