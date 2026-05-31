Parole De Bruyne, Stellini non ci sta e attacca il belga: “Non ha trasmesso nulla…”

Dopo le dichiarazioni di Kevin De Bruyne sul suo rapporto con Antonio Conte e sul Napoli, è arrivata la risposta del vice allenatore Cristian Stellini. De Bruyne aveva criticato lo stile di gioco della squadra, definendo “difficile” l’anno con Conte. Stellini replica sottolineando l’importanza che i giocatori con esperienza trasmettano gioia, entusiasmo e siano d’esempio per i più giovani.

Le parole di De Bruyne

Nella giornata di ieri De Bruyne ha fatto tremare l’ambiente partenopeo. Intervistato a Nieuwsblad, aveva parlato durante di Conte e della sua prima stagione in azzurro:

“Per me Conte non doveva restare. Se sono contento che sia andato via? Sì. È stato un anno difficile; perché ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. Il calcio deve essere anche divertente, l’anno scorso mi è stato detto che avremmo giocato in un modo, ma si è visto ben poco, giocare col 5-4-1 non è il massimo. Il nostro capocannoniere ha segnato solo dieci goal”.

La replica di Stellini

Quest’oggi non è mancata la risposta di Stellini, vice di Conte, al Corriere dello Sport. Le sue parole sono altrettanto dure, ma che lanciano un chiaro messaggio al belga e a chi veste la maglia del Napoli:

“Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione. Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia nel vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui, magari già in Nazionale con Garcia…” – si legge dal quotidiano.

De Bruyne in divisa Napoli

Stellini risponde, ora che si fa?

Il dibattito tra De Bruyne e Stellini mette in luce due visioni differenti della gestione di una squadra di alto livello. Da una parte la stagione difficile, soprattutto per via dell’infortunio pesante rimediato ad inizio stagione. Dall’altra la mancanza di leadership che ha non ha suscitato emozioni.

Il matrimonio tra il Napoli e il belga, ora, sembra quasi vicino al divorzio. Molto dipenderà anche da Allegri.