Napoli: spunta un retroscena clamoroso per De Bruyne, i dettagli

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De Bruyne in maglia Napoli con logo MSC durante un evento

De Bruyne è arrivato al Napoli per un motivo: il belga era stato preso per Massimiliano Allegri, non per Antonio Conte. Lo rivela ‘La Repubblica’, svelando così il retroscena di un’operazione di mercato costruita su presupposti tattico-manageriali che hanno poi cambiato rotta.

De Bruyne e Conte: il feeling mai scattato

Al Training Center di Castel Volturno il verdetto è stato negli ultimi giorni chiaro. Tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte il rapporto non è mai decollato. I dubbi sulla compatibilità tattica non erano voci da corridoio, ma situazioni radicate nell’ambiente azzurro.

La società aveva costruito l’affare pensando a un cambio in panchina, immaginando che il centrocampista avrebbe giocato sotto le direttive di un altro tecnico. Allegri era l’allenatore designato per De Bruyne.

Quel progetto, però, è andato in porto in quel momento. Dopo lo scudetto vinto con Conte, il tecnico salentino ha scelto di rimanere a Napoli e la continuità ha prevalso sulla rottura. Ma De Bruyne si è ritrovato con un allenatore che non lo aveva scelto e una squadra costruita su dinamiche diverse dalle sue caratteristiche.

De Bruyne in maglia Napoli durante una partita, con mano sulla testa
De Bruyne in azione con la divisa azzurra del Napoli
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