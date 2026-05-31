Occhio Napoli, la giovane stella si propone ed infiamma il mercato: “Sono pronto!”

Kerim Alajbegovic, attaccante bosniaco classe 2007, ha espresso pubblicamente la sua disponibilità verso la Serie A. Il giocatore segue con interesse il Napoli tra le big italiane.

Alajbegovic e il Napoli: l’interesse concreto

Durante il ritiro della Bosnia, Alajbegovic ha parlato direttamente a SportMediaset confermando l’attrazione verso il campionato italiano:

“Mi piace la Serie A. Ci sono diversi club importanti, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Napoli, Inter, Juventus e Roma sono club di vertice ed io sono pronto a giocare in un campionato così importante nella prossima stagione” – ha detto il calciatore.

La Roma rappresenta un’altra pretendente seria per il profilo del giovane talento. Entrambi i club monitorano la situazione con attenzione, consapevoli del potenziale del classe 2007. Alajbegovic ha sottolineato come la scelta dipenderà dalle opportunità che si concretizzeranno in questi mesi di mercato.

Alajbegovic in azione con la maglia del Salisburgo

La posizione del giocatore: ambizione e scelte future

Alajbegovic non ha chiuso porte né aperto completamente a nessuno, mantenendo una posizione di prudente apertura. La Serie A lo attrae per la qualità complessiva, ma non è disposto a scendere di livello pur di arrivare in Italia.

Il bosniaco ha sottolineato come la qualità tecnica del campionato italiano sia un elemento decisivo nella sua valutazione. Questa posizione di forza suggerisce un giocatore consapevole del suo valore e non disposto a compromessi sulla destinazione. La concorrenza, dunque, è tanta: il Napoli deve accelerare se vuole firmare il bosniaco per la prossima stagione.