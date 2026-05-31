Napoli, è sfida con la Roma sul mercato: può arrivare dalla Serie A!

Il Napoli studia il colpo Dodô , ma occhio alla Roma: l’esterno destro della Fiorentina ha quattro stagioni di Serie A alle spalle e il contratto scade nel 2027 senza rinnovi in vista. Giovanni Manna lavora per costruire una rosa competitiva intorno a Massimiliano Allegri. Gli acquisti saranno mirati, senza sprechi economici.

Il Napoli vuole Dodô : il prezzo della Fiorentina

La Roma insegue lo stesso profilo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Gian Piero Gasperini lo ha individuato per comporre una coppia tutta brasiliana con Wesley. Il Napoli invece punta ad affiancare Dodô a Di Lorenzo sulla fascia destra, creando un tandem solido e bilanciato dal punto di vista tattico. La scelta tra le due destinazioni dipenderà dalle garanzie di continuità offerte dai due progetti.

L’aspetto contrattuale gioca a favore dei partenopei. Il brasiliano non ha accordo per il rinnovo con la Fiorentina: il suo contratto scade il 30 giugno 2027 e non c’è aria di prolungamento. Questo crea una finestra di opportunità reale per chi vuole affondare il colpo senza pagare cifre importanti: per portarlo via da Firenze, basterebbero 15 milioni di euro. A differenza di altre alternative come Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, il difensore brasiliano ha già consolidato la sua esperienza in Serie A, quattro stagioni tutte a Firenze con doti atletiche e tecniche già verificate nel campionato italiano.

Dodô in azione con la maglia della Fiorentina

Dodô, l’occasione da non farsi sfuggire

La Fiorentina non opporrà resistenza insormontabile: i viola sanno che trattenere un giocatore senza prospettive di rinnovo comporta rischi maggiori rispetto a cederlo subito. Per il Napoli, questa è una vera occasione di mercato, non una semplice suggestione estiva.

Allegri avrà una fascia destra strutturata se Manna riuscirà a chiudere l’operazione. Il costo di 15 milioni è ragionevole per un profilo con questa esperienza. Le prossime settimane determineranno se il Napoli riuscirà a battere la concorrenza della Roma e portare l’ex Shakhtar Donetsk a Napoli per la prossima stagione.