Napoli, rivoluzione a centrocampo? L’annuncio arrivato è chiaro: c’entra Rabiot

Il Napoli comincia a lavorare in vista della prossima stagione, con due perni del centrocampo che potrebbero salutare. A dare gli aggiornamenti sul loro futuro è stato Nico Schira sul proprio canale YouTube. Occhio anche a Rabiot.

Lobotka non si muove: decisione ormai presa

Lo slovacco non lascerà Napoli. Secondo quanto riportato da Schira su YouTube, il centrocampista ha ricevuto numerose proposte dai club sauditi, ma la società partenopea ha già deciso di mantenerlo in rosa. Allegri lo considera il metronomo perfetto per il centrocampo azzurro, il profilo tattico che serve per costruire il gioco dal basso. Il Napoli non intende ascoltare offerte italiane.

A luglio scatterà una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Come fa sapere l’esperto di mercato, però, nessun club europeo ha mosso passi concreti.

Stanislav Lobotka in azione durante il match Napoli-Fiorentina

Anguissa verso l’addio: la porta si apre per Rabiot

Il camerunense invece partirà. La sua cessione potrebbe sbloccare l’operazione Rabiot in direzione Napoli. Il centrocampista francese non disputa la Champions League da tre anni e ha aperto concretamente ai partenopei. Il Milan non lo cederà a prezzi scontati e punterà a incassare il massimo possibile dalla trattativa.

Anguissa rappresentava un’opzione consolidata nel centrocampo azzurro, ma la strategia di Allegri richiede profili diversi. L’addio del camerunense libera risorse economiche e spazi tattici per accogliere un profilo come quello di Rabiot, che porterebbe esperienza internazionale e qualità tecnica nel mezzo del campo. La direzione è tracciata.