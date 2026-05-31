Napoli, l’azzurro sempre più verso l’addio: spunta già il sostituto

Alex Meret ha diversi estimatori internazionali e il contratto in scadenza nel 2027 apre la strada a una cessione estiva del portiere friulano dal Napoli.

Meret: gli estimatori europei accelerano i tempi

La situazione contrattuale di Meret diventa decisiva per le strategie di mercato del Napoli. Con il rinnovo non ancora firmato e la scadenza che si avvicina, il portiere classe 1997 attrae l’attenzione di diversi club europei. Giovanni Manna non esclude di monetizzare la partenza durante la sessione estiva, evitando il rischio di perderlo a parametro zero l’anno successivo. La cessione consentirebbe agli azzurri di reinvestire i proventi già nella vicinissima sessione estiva di mercato.

L’estate rappresenta il momento ideale per completare questa operazione. Un portiere della qualità di Meret, con esperienza internazionale e stabilità dimostrata in Serie A, troverebbe facilmente una collocazione in Europa. La dirigenza partenopea ha già iniziato a sondare il mercato per identificare il profilo giusto da affiancare a Milinkovic-Savic in caso di addio.

Alex Meret durante l’allenamento del Napoli

Kovar del Bayer Leverkusen: il nome scelto da Manna

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo ha messo nel mirino Matej Kovar, portiere di proprietà del Bayer Leverkusen e titolare del PSV Eindhoven. Il ceco classe 2000 rappresenta il profilo ideale per il progetto azzurro: giovane, già esperto a livello internazionale e in grado di competere per la titolarità da subito. Il PSV lo valuta attorno ai 20 milioni di euro, cifra sostenibile se il ricavato dalla cessione di Meret arriva a cifre analoghe.

La scelta di Kovar non è casuale. Il portiere ha dimostrato stabilità nella Eredivisie e nelle competizioni europee, attirando l’interesse di altri club di rilievo. Manna intende bruciare la concorrenza muovendosi con rapidità sul mercato estivo.

Il Napoli prepara quindi un possibile cambio tra i pali: molto conterà anche dalla decisione del prossimo allenatore azzurro, con Allegri che sembra ormai essere in dirittura d’arrivo.