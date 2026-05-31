Napoli, Khalaili si complica e si studia l’alternativa: è un vecchio pallino!

Khalaili al Napoli si complica: l’esterno dell’Union Saint-Gilloise costa oltre 23 milioni e gli azzurri valutano alternative meno onerose come Wilfried Singo del Galatasaray.

Khalaili troppo caro: il Napoli cerca un’altra strada sulla fascia destra

Giovanni Manna ha spinto forte su Anan Khalaili, ma i conti non tornano. Come rivela Il Mattino, il club belga chiede oltre 23 milioni di euro e non accetta compromessi. Quella cifra ha costretto il direttore sportivo a cercare soluzioni alternative sulla corsia destra, dove gli azzurri hanno necessità di rinforzi immediati.

Il profilo che torna in auge è Wilfried Singo. L’esterno del Galatasaray rappresenta una scelta diversa: più esperto, probabilmente meno costoso, e soprattutto garantisce una via facilitata verso la Turchia grazie ai rapporti consolidati tra il Napoli e il club di Istanbul. Non è un dettaglio marginale per una società che vuole chiudere rapidamente la questione fascia.

Singo al Napoli: la vecchia conoscenza che torna in auge

Singo non è nuovo al radar partenopeo. Ai tempi del Torino, il laterale era già stato monitorato. Oggi gioca in Super Lig, e questa continuità rappresenta un vantaggio: la valutazione del Galatasaray dovrebbe essere inferiore rispetto alle pretese belghe. Il Napoli sa come muoversi in Turchia, conosce i meccanismi negoziali e i tempi di risposta.

La scelta tra Khalaili e Singo non è solo questione economica. Uno è un talento giovane da sviluppare, l’altro un calciatore con esperienza europea consolidata. Per una squadra che vuole competere subito, la via Singo potrebbe risultare più pragmatica. Il Napoli ha fretta di sistemare la fascia destra e non può permettersi di bloccare risorse su trattative che richiedono cifre insostenibili.

Singo in azione durante una partita di Champions League.

Il mercato dei laterali: scenario concreto per gennaio

Nelle prossime settimane Manna accelererà i contatti con Istanbul. Il Galatasaray conosce bene il Napoli e sa che la trattativa non sarà complicata come quella con l’Union Saint-Gilloise. Se Singo dovesse arrivare, la fascia destra degli azzurri avrebbe una soluzione affidabile e subito disponibile. Tuttavia, il Napoli continua a monitorare anche altri profili come Dodô della Fiorentina, per avere alternative concrete sulla corsia destra. Il calciomercato Napoli sulla corsia destra troverebbe una risposta concreta, lontano dalle lungaggini belghe e dai prezzi insostenibili.