Napoli, Allegri vuole Rabiot in azzurro: “Hanno già parlato”

Adrien Rabiot non è felice al Milan e Massimiliano Allegri ha già avviato i contatti diretti con il centrocampista francese per portarlo al Napoli. Secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il tecnico toscano sta programmando il mercato estivo azzurro nonostante non abbia ancora risolto la sua posizione contrattuale con i rossoneri.

Allegri e Rabiot: i colloqui privati del nuovo tecnico

Allegri ha scelto di muoversi in anticipo. Il nuovo allenatore del Napoli ha già parlato direttamente con Rabiot, segnale che la trattativa non è una semplice sonda ma una vera priorità. Il francese rappresenterebbe una delle prime scelta della società di De Laurentiis per rinforzare il centrocampo. Questo approccio diretto testimonia la volontà del club di accelerare i tempi rispetto alle competitors italiane, già alle prese con la programmazione estiva.

Il precedente storico gioca a favore dell’operazione. Rabiot aveva già aspettato Allegri in passato, rifiutando altre offerte per raggiungere il tecnico quando era al Milan. Ora la situazione si ripete, ma con gli azzurri nel ruolo di inseguitore. Il centrocampista conosce i metodi e le esigenze tattiche di Allegri, eliminando tempi di adattamento che potrebbero risultare critici in una stagione competitiva.

Il malcontento rossonero: perché Rabiot vuole partire

Quale è lo stato d’animo di Rabiot a Milano? Pedullà è netto: il francese non è contento al Milan, così come altri compagni di squadra. L’ambiente rossonero non soddisfa le ambizioni del giocatore, creando le condizioni ideali per una cessione estiva. Il Napoli rappresenta un progetto alternativo con un allenatore che Rabiot conosce e di cui si fida, rendendo la pista credibile e concreta.

De Laurentiis ha fretta di chiudere le operazioni di mercato. Mentre Allegri risolve le questioni contrattuali rimaste in sospeso con il Milan—ballano ancora 500mila euro sulla buonuscita—il Napoli procede spedito nella costruzione della rosa. Rabiot è il simbolo di questa strategia offensiva, capace di garantire esperienza europea e qualità tecnica nel cuore del centrocampo partenopeo.